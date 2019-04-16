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Лукашенко встретился Эрдоганом: появились итоги переговоров

Сегодня, 21:20

Лидеры Беларуси и Турции подписали несколько меморандумов

Александр Лукашенко и Тайип Эрдоган. Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко и Тайип Эрдоган. Фото: president.gov.by.

Минск и Анкара намерены увеличить товарооборот между странами до 1,5 млрд долларов. Об этом информирует пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко по итогам его переговоров 16 апреля с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Люди ждут новой вехи, как сказал президент (Эрдоган. – Ред.) в начале переговоров один на один, и наша сегодняшняя встреча положила начало новому уровню взаимоотношений во всех сферах…. Полагаю, что нынешний уровень развития партнерства позволяет ставить еще более амбициозные цели", – заявил Лукашенко.

В свою очередь турецкий президент напомнил, что в 2016 году Беларусь и Турция поставили задачу увеличить товарооборот до 1 млрд долларов, и по итогам в 2018 года он почти достиг этой отметки, составив 984 млн долларов.

"Мы решили еще больше поработать над этим вопросом и увеличить товарооборот до 1,5 млрд долларов. Турция и Беларусь имеют такой потенциал", – сказал Эрдоган.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, стороны обсудили оптимизацию логистических маршрутов при организации доставки грузов, продолжение работы по созданию в Беларуси банка с турецким капиталом и размещение совместных производств на территории двух стран.

Лукашенко и Эрдоган по итогам переговоров подписали пакет документов:

  • межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере образования;
  • меморандум о сотрудничестве между Министерствами юстиции;
  • меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленный комитетом Беларуси и Президиумом оборонной промышленности Администрации президента Турции.

"Кроме того, Национальная академия наук Беларуси и Министерство промышленности и развития Турции подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике. Были подписаны дорожная карта развития сотрудничества между НАН Беларуси и Научно-исследовательским советом Турции на 2019-2021 годы и протокол десятого заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии", – заключила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что по случаю десятой годовщины "Восточного партнерства" Лукашенко пригласили на обед под председательством президента Европейского Совета Дональда Туска в Брюсселе 13 мая.

Сам белорусский президент заявил, что "у Запада есть много хорошего, чему можно научиться".

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Тег Турция, Беларусь, Лукашенко, Эрдоган, товарооборот

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