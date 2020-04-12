Ляшко: Надо взять огромный бинокль, чтобы найти хоть одно новое рабочее место, которое создала власть

Запуск в Украину российской и белорусской электроэнергии – это не ошибка некомпетентных "слуг народа", а спланированная диверсия нынешней власти против энергетической независимости страны. Цель ее – обесценивание стоимости отечественной энергетики и Украины в целом. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире "Главная тема" на телеканале "Украина".

"Запуск в Украину российской и белорусской электроэнергии – продуманная и спланированная акция, цель которой – уничтожение украинской энергетической независимости. И инициаторы этой диверсии продолжают сидеть в высоких кабинетах власти. Один из них – "слуга народа" Андрей Герус. Как эти "слуги народа" могут у своего же народа забирать работу и зарплату? Остановилось "Добропольеуголь" – 6 тысяч человек потеряли работу. Если на следующей неделе остановится "Павлоградуголь" – 30 тысяч человек, а с членами их семей 100 тысяч, будут сидеть без заработка. Это градостроительное предприятие. 130-тысячный город, рядом Терновка, Первомайск – все остановится. Фактически, западный Донбасс, который жил благодаря "Павлоградуглю", превратится в депрессивный регион", – отметил Ляшко.

Лидер РПЛ убежден, что такими действиями власть намеренно банкротит энергетическую систему страны, и ярким доказательством этого назвал обесценивание стоимости ГП "Центрэнерго".

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"Раньше мечтали купить государственное предприятие "Центрэнерго". Были западные инвесторы, которые готовы были дать за него 1-1,5 миллиарда долларов. Попробуйте сегодня продать это предприятие хотя бы за 50 миллионов долларов – вы его не продадите. То есть в результате обесценили не только стоимость энергетики, но и стоимость страны. Как могут быть реализованы те планы, которые декларируются, о восстановлении экономики и миллионе новых рабочих мест? Надо взять огромный бинокль, чтобы найти хоть одно новое рабочее место, которое они создали. Вместо этого мы видим 350 тысяч новых безработных в прошлом году из-за некомпетентности власти, обесцененные активы Украины, и миллионы людей остаются без средств к существованию", – возмутился политик.

Олег Ляшко считает, назначением министра энергетики ситуацию в энергетике не исправишь – нужно менять всю энергетическую политику страны.

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"Я считаю, что должен быть создан чрезвычайный энергетический штаб, который возглавит лично премьер-министр, и каждый день в ручном режиме он должен выруливать ситуацию. Нужно переизбрать состав НКРЭКУ, который во главе с Валерием Тарасюком выполняет политику уничтожения украинской энергетики. Должен работать закон о рынке энергетики, за который мы голосовали в 2017 году, ведь ручное коррупционное вмешательство в энергосистему привело к тому, что мы накануне веерных отключений, 45% неплатежей на энергорынке, тысячи людей остаются без работы. И надо привлечь к ответственности врагов, которые запустили в Украине российскую электроэнергию и лишили украинцев работы", – подытожил Ляшко.

Напомним, ранее Олег Ляшко заявил, что покупка российской электроэнергии – это сговор против Украины .

Также сообщалось, что Олег Ляшко призывает окончательно запретить импорт российской электроэнергии в Украину . Так он прокомментировал решение НКРЭКУ на время общенационального карантина и 30 суток после его окончания приостановить импорт электроэнергии.

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