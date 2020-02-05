Ляшко о Герусе: Нужно быть слепым, чтобы не видеть в его деле состав преступления

Фото: Олег Ляшко/Facebook

Три миллиарда долларов, которые Украина получила от России по решению Стокгольмского арбитража нужно направить не на развитие медицины или реализацию инфраструктурных проектов, а на повышение энергоэффективности – замену коммунального хозяйства и утепление домов.

Об этом экс-нардеп, лидер Радикальной Партии Украины Олег Ляшко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его мнению, это даст возможность меньше потреблять импортных энергоносителей и нарастить свою добычу угля, газа и торфа, чтобы украинцы не платили миллиарды долларов за импортный газ и российскую электрику.

"Мы фактически за свои миллиарды долларов, которые выводятся из Украины, дотируем и создаем рабочие места нашим конкурентам, а наши люди – без работы, без зарплаты и без перспективы", – заявил политик.

Реклама

По его словам, в 2020 году Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует сократить 28 тысяч горняков, работающих на государственных шахтах. "Если взять смежные с шахтами предприятия – это 100 тысяч украинцев останутся без работы. Напомню, в прошлом году Украина установила рекорд по росту безработицы – 350 тысяч человек остались без работы", – говорит Ляшко.

"С октября 2019-го, мы израсходовали 7 млрд грн на закупку российского электричества (больше миллиарда киловатт-часов) и 3 млн тонн российского угля, вместо того, чтобы отдать эти деньги нашим шахтерам, энергетикам. Эта политика, которая ведет к бедности – должна быть пресечена", – уверен лидер Радикальной партии.

В тренде Украинцы несут деньги банкам: названа сумма депозитов

Коснувшись дела о драке с Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь" , политик заявил, что за стычку с главой энергетического комитета Верховной Рады на него пытаются "повесить срок" и дать судимость, чтобы лишить возможности в будущем баллотироваться в Верховную Раду или стать кандидатом на пост президента.

"Вместо того, чтобы посадить на скамью подсудимых Геруса и его банду, которые оставили тысячи украинцев без работы, которые финансирую страну-агрессора и фактически уничтожают отечественную энергетику, они хотя "повесить" на меня судимость по надуманному уголовному делу. Но я уверен, что справедливость и правда всегда победят", – подчеркнул политик.

По его мнению, в будущем "дело Геруса о покупке российской электрики будет одним из самых громких".

"Нужно быть слепым, чтобы не видеть здесь состав преступления, когда предприятия останавливаются, когда бюджеты теряют налоги, когда украинцы теряют работу и зарплату. Я считаю, что в нынешних условиях самое большое преступление, это отнимать у людей будущее, работу, возможность кормить свою стану в родной стране. И за это нужно не на скамью подсудимых садить, а в шею гнать из власти. Потому что задача политика – восстанавливать экономику и создавать рабочие места", – подытожил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что шахтеры на госшахтах не получают зарплаты из-за Геруса и главы НКРЭКУ .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама