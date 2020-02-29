Ляшко о покупке российской электроэнергии: Мы потеряли миллиарды

По словам политика, нужно немедленно прекратить поставки в Украину импортной белорусской и российской электроэнергии

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко убежден, что наконец-то все поняли, что нужно потреблять собственную электроэнергию, создавать рабочие места для украинских людей.

"С октября прошлого года, когда в результате изменения закона, который инициировал Андрей Герус, Украина начала закупать российскую, белорусскую электроэнергию. Это фактически уничтожило украинские шахты и украинскую энергетическую систему, а значит и украинскую экономику. Мы потеряли миллиарды, финансируя российский бюджет, российских пенсионеров", – заявил политик в эфире телеканала "Украина".

По словам Ляшко нужно немедленно прекратить поставки в Украину импортной белорусской и российской электроэнергии.

"Я надеюсь, что те, кому президент Зеленский давал команды, они немедленно эти команды о запрете российской и белорусской электроэнергии в Украину выполнят", – отметил он.

Кроме того Ляшко возмущен тем фактом, что НКРЭКУ по руководством Валерия Тарасюка ввела налог на экспорт украинской электроэнергии.

"Вместо того, чтобы снижать налоги, чтобы мы приводили в Украину больше валюты, они вводят налоги, которые фактически убивают единственный энергетический экспорт, который у нас остался – это украинская электроэнергия. Все остальное мы импортируем и платят за это украинцы космическими тарифами и космическими ценами в магазинах", – резюмировал он.

Кроме того, Олег Ляшко считает, что инициаторы восстановления импорта российского тока, который уничтожает отечественную энергетику и угольную отрасль, должны сидеть на скамье подсудимых.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Минэнерго ожидает сокращения импорта электроэнергии из России, чтобы сохранить работу шахтерам.

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