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Ляшко об отравлении Навального: Средневековое варварство за чертой зла

3 сентября, 15:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Политик требует наказания России остановкой строительства «Северного потока - 2»

Реакция цивилизованного мира на отравление российского оппозиционера Алексея Навального Кремлем должна быть жесткой. В этом убежден лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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На своей странице в Facebook политик назвал средневековым варварством это преступление и призвал мир наказать преступников.

"Немцы установили, что Навального отравили "Новичком". Тем самым, которым российские спецслужбы отравили Скрипалей в Великобритании и многих других. Травить по политическим мотивам собственных сограждан, как это делает путинский режим – это средневековое варварство за чертой зла. Цивилизованный мир должен объединить усилия, чтобы наказать преступников", – написал Ляшко.

Лидер РПЛ считает, что мир должен отреагировать на преступления Кремля усилением санкций и, прежде всего, остановкой строительства газопровода "Северный поток – 2".

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"Если Германия не остановит строительство "Северного потока – 2" после установления факта отравления Навального – она ​​станет ответственной за преступления Кремля. Разговоры о санкциях без реальной остановки "Северного потока – 2" – это имитация справедливости", – убежден Ляшко.

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Напомним, председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что ситуация вокруг отравления Навального выходит за пределы германо-российских отношений и требует единого европейского решительного ответа, вплоть до отказа от "Северного потока – 2".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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отравление газопровод Олег Ляшко Алексей Навальный Северный поток 2 новичок

Источник: Сегодня

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