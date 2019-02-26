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Ляшко обещает через суд арестовать счета Коболева, если тот не вернет из оффшоров 1,4 млрд гривен премии

Сегодня, 21:22

Глава "Нафтогаза" должен вернуть премию, выплаченную за победу над "Газпромом" в Стокгомском арбитраже, считает Ляшко

Facebook Олега Ляшко
Facebook Олега Ляшко.
Ляшко обещает через суд арестовать счета Коболева, если тот не вернет из оффшоров 1,4 млрд гривен премии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/59f/699/5c559f6992856.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/59f/699/5c559f6992856.jpg Экономика Глава "Нафтогаза" должен вернуть премию, выплаченную за победу над "Газпромом" в Стокгомском арбитраже, считает Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обещает через суд арестовать счета главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, если тот не вернет из оффшоров 1,4 млрд гривен премии, полученной руководством компании за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом Ляшко заявил сегодня с трибуны Верховной Рады.

Напомним, днем ранее лидер Радикальной партии зарегистрировал в парламенте проект постановления о возвращении руководством "Нафтогаза" премий за победу над "Газпромом".

Депутат призвал Раду рассмотреть документ уже на этой неделе. Политик пояснил, что считает выписывание миллиардных премий, когда миллионы украинцев не могут заплатить за коммуналку, бессовестным и безнравственным.

Если чиновники "Нафтогаза" не вернут премии, Олег Ляшко планирует обратиться в суд.

Напомним, 15 февраля Ляшко зарегистрировал постановление о возвращении руководством "Нафтогаза" 45 млн евро премии. Политик возмущается непрозрачным, по его мнению, режимом функционирования "Нафтогаза" и "заоблачными", по его оценкам, зарплатами в ведомстве.

В конце января 2019 года Коболев сообщил, что написал заявление о перечислении своей зарплаты благотворительным организациям.

Накануне Ляшко потребовал не подписывать контракт с Коболевым, пока тот не вернет премию в бюджет. Лидер Радикальной партии отметил, что правительство не должно продлевать трудовой контракт с главой "Нафтогаза". 

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Тег Нафтогаз, премия, ляшко, Коболев

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