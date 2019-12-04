Ляшко объяснил, чем на самом деле является "запрет" Радой импорта российской электроэнергии

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Олег Ляшко назвал "ложью и очередным обманом украинцев" сообщения СМИ о том, что Верховная Рада запретила импорт российской электроэнергии.

Об этом лидер Радикальной партии заявил на своей странице в Facebook.

"Запрещены прямые договора между украинскими и российскими предприятиями на поставку электроэнергии. Но российское электричество можно и дальше свободно покупать на украинской бирже через дилеров. Также остается свободный импорт электроэнергии из Беларуси, а на самом деле – из России, потому что энергосистемы двух стран объединены, как сиамские близнецы. Это как сегодня, чтобы долететь из Киева в Москву, надо сделать пересадку в Минске. Формально прямого авиасообщения со страной-агрессором нет, а через Беларусь – есть. Так же и с продажей российской электроэнергии", – заявил политик.

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Он напомнил, что Рада также предоставила правительству право самостоятельно принимать решение о закупке российской электроэнергии.

"Это создана настоящая коррупционная кормушка и ручное управление, за которое украинцы будут платить из собственных карманов", – считает Ляшко.

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Он также потребовал от властей прекратить врать украинцам и прекратить бизнес на крови – покупке электроэнергии у страны-агрессора; прекратить уничтожать украинскую энергетику в интересах врага, обрекая украинцев по безработицу, бедность и миграцию.

Ранее сообщалось, что Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии , которыми запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос втрое по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасль страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

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