Ляшко объяснил, почему украинцы уезжают на заработки

Возобновить государственное финансирование профтехучилищ нужно как можно скорее, считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Сейчас эту функцию возложили на местные бюджеты, но часто чиновники предпочитают не вкладывать средства в учебные заведения, а закрывать их.

Прекратить свое существование может и Черниговский лицей быта. Олег Ляшко встал на его защиту, отметив, что скоро в Украине не останется механизаторов, строителей и швей, при этом те, кто все же получит среднее специальное образование, уедут за границу в поисках лучшей жизни. Повысить оплату труда и удержать квалифицированные кадры – первоочередная задача, считает политик.

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"Чтобы Украина не была экспортером дешевой рабочей силы, сырья, а чтобы эти замечательные дети получили знания, трудовые навыки и могли реализовать себя в родной стране. Когда в Польше минимальная зарплата – 500 евро, а в Украине – 120, потому и едут. Поэтому в Украине должны быть достойные зарплаты. А когда у нас живут на минимальную зарплату и не хватает на коммуналку и хлеб – то, конечно, рыба ищет где глубже, а человек где лучше", – заявил Олег Ляшко.

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Напомним, ранее Ляшко заступился за украинских металлургов – по его словам, если европейцы хотят помочь Украине, то они должны создавать рабочие места для украинцев.