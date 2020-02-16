Ляшко: Покупка российской электроэнергии – нарушение договоренностей Украины с ЕС

По словам политика, объединенная энергетическая система Украины и ЕС - это огромные экспортные возможности для Украины

Видео: Украина 24

Поправки главы парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, которые были внесены в сентябре прошлого года, нарушают договоренности с Европейским союзом о том, что украинская энергетическая система должна хотя бы год автономно проработать независимо от энергетической системы России и Беларуси.

Об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Это означает, что нарушение этих договоренностей оттягивает тот момент, когда будут объединены системы Украины и ЕС.То, что не выполняются договоренности – это очень плохой пример. Мы не должны брать пример с России, которая не выполняет те договоренности, которые подписывает. Если ты подписываешь договоренности с партнерами – ты должен их выполнять.Это твоя репутация, это твое реноме в мире и твоя ответственность, как страны", – отметил он.

По словам политика, объединенная энергетическая система Украины и ЕС – это огромные экспортные возможности для Украины.

"Сегодня Украина находится в чрезвычайно зависимом положении. Мы покупаем импортный уголь, импортный газ, импортное дизтоплио, импортный бензин. В результате действий тех людей, которые сегодня руководят энергетикой – это Андрей Герус, это глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, это министр энергетики Алексей Оржель – Украина теряет все возможности быть энергонезависимой страной", – резюмировал он.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Минэнерго ожидает сокращения импорта электроэнергии из России, чтобы сохранить работу шахтерам.

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