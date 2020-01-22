Ляшко пригрозил главе НКРЭКУ тюрьмой, если не запретит российское электричество

Фото: Facebook Олега Ляшко

Если Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не выполнит приказ министра энергетики и не запретит поставки в Украину российской и белорусской электроэнергии, против ее руководства и членов будут открыты уголовные производства. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Ведь импорт российской и белорусской электроэнергии не только разбалансирует энергетическую систему Украины, но и оставляет без работы тысячи украинцев.

"О каком преодолении бедности мы можем говорить, если в прошлом году Украина по темпам роста безработицы была первой в Европе? 350 тысяч украинцев потеряли работу! 350 тысяч семей остались без дохода, без возможности прокормить своих детей. И среди этих безработных значительная часть потеряли работу из-за Андрея Геруса (глава энергетического комитета парламента.- Ред.): именно он внес поправки в закон, которые позволили импорт в Украину российской электроэнергии", – заявил Олег Ляшко.

По его словам, государственная компания "Энергоатом" закончила 2019 год с результатом в минус 2% произведенной продукции.

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"Это миллиарды потерянных доходов, тысячи людей, оставшихся без работы. Тысячи энергетиков, которые поехали в другие страны из-за того, что они потеряли работу. Во Львове шахтеры объявили голодовку и сидят во Львовской обладминистрации, потому что они с октября месяца не получают зарплату. А я этим шахтерам хочу сказать: они не там голодают. Потому что Львовская администрация никакого отношения не имеет к их зарплатам. Львовские и волынские шахтеры не получают зарплату из-за слуги России Андрея Геруса, который за наш счет создает рабочие места для российских шахтеров, для российских и белорусских энергетиков", – пояснил глава Радикальной партии.

Львовские шахтеры должны ехать в кабинет к Герусу и к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку, убежден Ляшко.

"Почему именно к Тарасюку идти? Потому что неделю назад министр энергетики Алексей Оржель обратился к НКРЭКУ с письмом, в котором требует запретить поставки в Украину российской и белорусской электроэнергии, так как вследствие этого полностью разбалансирована энергетическая система Украины, теряют украинские энергетики и шахтеры. Неделя прошла с тех пор, как председатель НКРЭКУ получил письмо министра. На 24 января назначено заседание НКРЭКУ. И в повестке дня нет вопроса о запрете поставок в Украину российской и белорусской электроэнергии! Поэтому я предупреждаю и главу НКРЭКУ, и состав комиссии: если они немедленно не запретят поставки в Украину российской и белорусской электроэнергии, они будут нести полную ответственность за голодающих львовских и волынских шахтеров, за потерянные тысячи рабочих мест украинских энергетиков, за миллиардные убытки украинского бюджета. И сидеть в камере рядом с Герусом. Мы добьемся открытия против них уголовного производства", – обещал глава Радикальной партии.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий. В частности, как сообщал энергетический эксперт Юрий Корольчук, только за первую половину декабря прошлого года государственный "Энергоатом" получил убытков на сумму 100 млн грн — из-за того, что в результате "поправки Геруса" в Украину бесконтрольно поставляется российская электроэнергия, вытесняя с отечественного рынка украинских производителей.

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