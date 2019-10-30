Ляшко прокомментировал разрешение Данией на строительство "Северного потока – 2"

Фото: Facebook Олега Ляшко

Принятие поправки главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, по которой украинские потребители могут покупать российскую электроэнергию, даст союзникам Киева в Европе повод отменить экономические санкции против России. И разрешение Дании на строительство российского газопровода "Северный поток – 2" – тому подтверждение.

Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Дания разрешила строительство "Северного потока – 2". Я об этом предупреждал – принятие "формулы Геруса", которая запустила в Украине российскую электроэнергетику, будет использовано нашими партнерами для снятия санкций с России. А почему их бизнес должен нести убытки, а наш зарабатывать?! И это только начало!", – заявил политик.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.



С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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