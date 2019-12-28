Ляшко раскритиковал "мировую" с "Газпромом"

Фото: Олег Ляшко/Facebook

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал мировое соглашение по газовому спору Антимонопольного комитета Украины с российским "Газпромом" на сумму 7,4 млрд долларов, которое одобрил Кабинет министров.

Гневное заявление появилось на его странице в Facebook в субботу, 28 декабря.

"Мировое соглашение" с российским "Газпромом" – это афера века, в результате чего Украина потеряла возможность взыскать с России как минимум 20 миллиардов долларов", – высказался политик.

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По словам Ляшко, вместе с "делом Геруса", в котором он видит враждебную экспансию российского электричества в Украине, "газовое дело" якобы станет одним из самых громких судебных процессов.

"Еще никогда Украина не была столь зависимой от страны-агрессора, как сегодня, за что обязательно наступит время ответственности", – пригрозил он.

Напомним, в рамках реализации газовых договоренностей между Киевом и Москвой Кабинет министров одобрил подписание мирового соглашения Украины с российской компанией "Газпром". Соответствующее решение обнародовано на правительственном портале.

Как известно, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. 26 декабря Россия и Украина приступили к переговорам о транзите газа в Вене. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко выразил надежду, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс в пятницу, 27 декабря. Впрочем, российский министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что сам газовый контракт будет подписан 28-29 декабря.

Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

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