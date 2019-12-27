Ляшко рассказал, как изменения в законе о рынке электроэнергии уничтожают украинскую энергетику

Олег Ляшко на Запорожской ТЭС

Протянутый главой энергетического комитета Верховной Рады Андреем Герусом законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№ 2233), которым разрешается продажа и/или поставки электроэнергии из Российской Федерации "на сутки вперед" привел к тому, что в Украине останавливается крупнейшая Запорожская ТЭС, а ее сотрудники – остаются без работы.

Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пишет на своей странице в Facebook.

"Накануне новогодних праздников работники Запорожской ТЭС получили "подарок" от власти и лично от ее позорного представителя Андрея Геруса, который как вор изменил закон и запустил в Украину троянского коня – российское электричество страны-агрессора! Из-за этих преступных действий останавливается Запорожская ТЭС. Мне посчастливилось быть на этой мощной станции и общаться с ее великолепными работниками. Вы представляете, что чувствуют сейчас эти тысячи лучших людей, которые остаются без работы?! Что будут кушать их дети?! Как они дальше будут жить?!" – пишет политик

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"Я посвящу свою жизнь защите лучших украинских работников и сделаю все, чтобы в самую худшую тюрьму сели враги Украины, которые отняли у них работу!".

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Напомним, ранее руководители энергокомпаний обратились к президентуВладимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающей отрасли, а также угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

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