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Ляшко рассказал, как можно снизить цену газа для украинцев

Сегодня, 17:37

Украина должна отказаться от импортного газа, говорит политик

Олег Ляшко / Facebook Osman Karimov
Олег Ляшко / Facebook Osman Karimov.

Лидер Радикальной партии Олега Ляшко призвал кандидатов в президенты защитить украинцев в связи с новым этапом повышения цены на газ. Видео обращения было опубликовано на его странице в Facebook.

"В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с МВФ с 1 мая цена на газ возрастет до 10 000 гривен, а с 1 сентября – до 12 500. Сегодня задолженность по оплате за коммуналку уже 70 млрд гривен. Каждая третья семья не платит, потому что нечем", – заявил политик.

Лидер Радикальной партии просит от кандидатов в президенты четкого ответа на вопрос: "Что вы сделаете для того, чтобы украинцы могли платить за газ? Намерены ли вы пересмотреть Меморандум с МВФ, которым и предусмотрено подорожание?"

Ляшко убежден, цена на газ не обоснована. И предложил свой план уменьшения стоимости услуг ЖКХ.

По его словам, нужно привести цену на газ в соответствие с украинскими реалиями и изменить порядок начисления субсидий, чтобы каждая украинская семья платила не более 20% своего дохода за коммунальные услуги.

"Все остальное должно компенсироваться за счет государства. Ключевое – отказ от импортного газа и увеличение добычи собственного. Наш план позволит реально за три года получить энергонезависимость и вдвое снизить стоимость тарифов", – отметил политик.

Напомним, ранее сообщалось: Ляшко уверен, что Украина может выйти из газовой зависимости за 3-5 лет . Политик предложил до нуля снизить налоги для компаний, добывающих отечественные углеводороды.

Ранее сообщалось, что Ляшко выдвинул требование Раде по газу.


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Тег коммуналка, Ляшко, ЖКУ, цена на газ

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