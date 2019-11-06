Ляшко рассказал, как поправка Геруса подсаживает Украину на российскую "энергоиглу"

Фото: facebook.com/O.Liashko

Поправка главы энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса о возобновлении импорта электроэнергии из РФ привела к росту поставок электричества из России и подсаживанию Украины на российскую "энергоиглу".

Об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко пишет на своей странице в Facebook.

"В ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре – 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч", – пишет политик.

По его словам, в ночь на 5 ноября был рекордный импорт электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России – 1216 МВт.

"НЭК "Укрэнерго" ограничил украинских производителей электроэнергии. Были остановлены производители "зеленой" генерации и ТЭС. Украинские ТЭС, в т.ч. государственная "Центрэнерго", понесли огромные убытки из-за российского импорта", – сообщает Ляшко.

Он заметил, что в убытке оказался госбюджет, ведь, по законодательству, госпредприятие "Гарантированный покупатель" оплатит всю электроэнергию "зеленым", которая из-за засилья российского импорта была произведена, но оказалась не нужной.

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Также в убытке оказался государственный "Энергоатом" – его не рискнули ограничивать, но заставили продавать электроэнергию на балансирующем рынке, где цена намного ниже.

По мнению политика, пролоббированный Герусом импорт электроэнергии ведет к коллапсу украинской энергосистемы в пользу России.

"Импорт электроэнергии Россия использует в качестве "энергетического оружия" – Украину посадят на импортную электроиглу, затем отключат электроэнергию и потребуют сдать России наши территории, признать Крым российским и бесплатно осуществлять транзит российского газа", – считает Ляшко.

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Он назвал действия Геруса предательством национальных интересов Украины, государственной изменой, которая должна быть немедленно расследована.

"В интересах национальной безопасности Украины импорт электроэнергии из России должен быть немедленно остановлен! Сделать это можно прямо сегодня – постановлением Кабмина. А на следующей сессионной неделе в первоочередном порядке принять закон о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси (оттуда к нам транзитом идет российская электроэнергия)", – подчеркнул лидер Радикальной партии.

Он также призвал срочно созвать СНБО Украины и создать межведомственную комиссию для немедленного решения по импорту, который разбалансирует украинскую энергосистему и несет прямую угрозу для энергобезопасности государства.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.



С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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