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Ляшко сомневается, что индексация пенсий произойдет с 1 марта

29 февраля, 22:03

Елена Вус

Правительство должно принять соответствующее постановление

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что индексация пенсий, запланированная на 1 марта 2020 года, может не состояться.

"Я не уверен, что это произойдет. Согласно закону, ежегодно с 1 марта должен происходить пересмотр пенсий – индексация на инфляцию и увеличение минимальной зарплаты в стране. Т.е. по закону минимальная пенсия в стране должна была бы в среднем подняться на 10-11%. Но есть одно "но", – отметил политик в эфире телеканала "Украина 24".

Видео: Украина 24

Для того, чтобы это произошло, правительство должно принять соответствующее постановление. На сегодняшний день, по информации Ляшко, такого решения правительства нет.

"Если дефицит бюджета Пенсионного фонда в этом году порядка 180 млрд гривень, дополнительные расходы на эти перерасчеты необходимы в размере 20-30 млрд. Чтобы найти эти средства, нужно внести изменения в бюджет. Я знаю, что в бюджете на 2020 год, который был принят, повышение пенсий запланировано на 63 грн. И никакой индексации не предусмотрено, как это положено по закону с 1 марта", – рассказал он.

Кроме того, Ляшко считает, что нововведение правительства доплачивать части пенсионеров по 500 гривен, выглядит смешно.

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"Это нововведение касается приблизительно 1,5 тысячи будущих пенсионеров. В общем в Украине более 12 млн пенсионеров. Правительство настолько мелочное и бутафорное, что рассматривает такой мелкий вопрос, который можно было бы решить без такого громкого общественного резонанса...Это выглядит смешно", – подчеркнул политик.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, какую прибавку могли бы получить пенсионеры с 1 марта.

В Министерстве социальной политики уже разъяснили: деньги добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров. Напомним, в марте 2019 года прибавку получили около 10,3 млн пенсионеров.

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видео пенсии Олег Ляшко Радикальная партия индексация повышение пенсий

Источник: Сегодня

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