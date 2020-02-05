Ляшко требует от суда лишить Коболева премии за 3 млрд долларов, полученных от России

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Когда руководство "НАК Нафтогаз Украины" пытается выплатить себе "космические" премии с 3 млрд долларов, которые оно выиграло в Стокгольмском арбитраже – оно фактически присваивает себе средства, которые ему не принадлежат.

Об этом экс-нардеп, лидер Радикальной Партии Украины Олег Ляшко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Вчера я обратился в Окружной административный суд Киева с требованием принять решение о запрете руководителям "Нафтогаза" использовать средства с 3 млрд долларов на выплату себе премий и других вознаграждений. В течение двух дней суд должен принять решение и я очень надеюсь, что решение судей будет справедливым", – сказал Ляшко.

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Политик подчеркнул, что эти средства принадлежат исключительно украинцам, а не руководству "Нафтогаза".

"Эти 3 млрд долларов, которые Украина получила от России – средства, которые переплатили украинцы за дорогой российский газ. Каждый из нас – как промышленные предприятия, так и бытовые потребители. Когда глава "Нафтогаза" Коболев, его заместитель Витренко и другие должностные лица компании пытаются выплатить себе "космические" премии – они фактически присваивают себе средства, которые им не принадлежат. Никто не имеет права отнимать у украинцев эти средства", – считает Ляшко.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по мнению Ляшко, три миллиарда долларов, которые Украина получила от России по решению Стокгольмского арбитража, нужно направить не на развитие медицины или реализацию инфраструктурных проектов, а на повышение энергоэффективности – замену коммунального хозяйства и утепление домов.

Напомним, ранее Ляшко потребовал от руководcтва "Нафтогаза" вернуть в бюджет 1,4 млрд грн премий.

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