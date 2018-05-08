Ляшко требует отказаться от повышения цены на газ

На своей странице в Facebook Олег Ляшко заявил, что правительство должно повышать зарплаты, а не тарифы на газ.

"Очередное резкое подорожание газа до 11 гривен за куб – космическая цена для большинства граждан, которая консервирует бедность и энергозависимость. К цене на газ привязаны также цены на горячую воду и отопление, поэтому надо будет значительно больше платить и за них. Цены на газ европейские, а зарплаты – мизерные украинские", – возмутился депутат.

Политик отметил, что его команда знает, как снизить цену на газ и отказаться от импортного газа.

"Наша команда имеет реальный план существенного снижения тарифов на коммуналку: масштабная энергомодернизации, поощрения инвесторов к увеличению добычи собственного газа, повышение зарплат и пенсий украинцам. Реализация нашего плана позволит через 3-5 лет полностью отказаться от импортного газа и продавать свой на экспорт", – подытожил Ляшко.