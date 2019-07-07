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Ляшко требует отменить плату за переоформление паев и домов

7 июля, 23:34

Политик уверен, что пять тысяч гривен за переоформление – это дорого


Отменить плату за переоформление паев и сельских домов для родственников требует Олег Ляшко.

Едва ли ли не в каждом селе жалуются на дороговизну и бюрократическую волокиту при регистрации документов.

Пять тысяч гривен за переоформление – это дорого, уверен Олег Ляшко. Ну и, конечно, вернуть молодежь в село можно, только создав рабочие места. А для этого государство должно разработать механизм поддержки фермерства. К примеру, увеличить дотации на содержание крупного рогатого скота до 5-ти тысяч гривен за голову, предоставлять дешевые кредиты и отменить налог на сельхозкооперативы.

"Все хотят быть депутатами, судьями и президентами. Никто не хочет быть рабочим человеком. Почему? Потому что копеечная зарплата и пренебрежение к рабочим людям. Вот я – ваш голос в парламенте. Мы боремся за вас, потому что я точно знаю, как человек, который вышел из села, что без таких ферм не будет ни села, ни Украины. Поэтому задача моя, чтобы в селе создать рабочие места. Почему в Германии и Франции сельские и городские одинаково живут и наоборот едут в деревню. А у нас, если ты сельский, работаешь на коровнике, это считается, что никому это не надо. Я верну престиж рабочего человека, чтобы вас ценили", – заявил он.

Ранее Ляшко выступил против продажи земли иностранцам. По словам лидера Радикальной партии, сейчас происходит дерибан земель.


Ранее на конференции во Львове руководитель программы Всемирного банка (ВБ) по вопросам инфраструктуры и устойчивого развития в Украине, Беларуси и Молдове Бахер Аль-Ханави отмечал, что рынок земли повысит ВВП Украины. Представитель ВБ подчеркнул, что без рынка земли страна не использует весь свой потенциал.

Напомним, в Украине пока нет единого решению по земельной реформе, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения постоянно продлевается. Его снятие было требованием Международного валютного фонда, но в июле 2017 года его изъяли из меморандума. При этом международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же нужно, а Европейский суд по правам человека уже признал, что запрет на продажу земли нарушает права владельцев участков.

Запрет на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают. 

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения. Черновой проект документа на Всеукраинском земельном форуме представил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики и земельных отношений Александр Бакуменко, чем вызвал немалые споры и обсуждения.

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Тег земля, видео, Ляшко, пай, переоформление, рынок земли

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