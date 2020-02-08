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Ляшко требует созвать СНБО: в чем причина

8 февраля, 21:33

Лидер Радикальной партии считает ситуацию в энергетике чрезвычайной

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко просит созвать заседание Совета национально безопасности и обороны (СНБО) для решения проблем в сфере энергетики.

"Поставновление НКРЭКУ о дополнительном налоге не электрику, которую продает Украина – это фактически продолжение политики уничтожения собственного производства. Каждая страна в мире борется за свой экспортный потенциал, за свои рабочие места. Украина наоборот- уникальная страна, которая дает преференции для импорта и уничтожает собственное производство", – заявил он.

По словам политика, ведение нового налога на продажу электроэнергии за границу, на экспорт – это фактически сведет к минимуму экспорт электроэнергии.

"За год мы можем потерять 400 млн. долларов валютной выручки. Ситуация чрезвычайная. Поэтому, я считаю, что существует крайняя необходимость созвать заседание СНБО под руководством президента Украины для рассмотрения ситуации в энергетике и принять на государственном уровне все меры для того, чтобы остановить российский и белорусский импорт, для того, чтобы инвестировать в увеличение добычи украинского газа, украинского угля, торфа и увеличения производства электроэнергии", – подытожил он.

Напомним, что по данным ГФС по результатам 2019 валютная выручка от экспорта электроэнергии составила 379 млн долларов.

Кроме того, Украина продолжает импортировать российское электричество, что угрожает энергетической безопасности нашей страны. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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энергетика налоги экспорт видео СНБО Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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