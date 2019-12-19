Ляшко: Везде, где антиукраинские схемы – фамилия Геруса

По словам Ляшко, 18 декабря в парламенте голосовали еще один очень интересный закон

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Везде, где появляются антиукраинские схемы, стоит фамилия народного депутата от "Слуги народа", председателя энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, пишет Информатор.

"Везде, где антиукраинские схемы, везде стоит фамилия Геруса, председателя комитета по энергетике нынешней Верховной Рады. Я почему об этом говорю? Сегодня в парламенте голосовали еще один очень интересный закон – №2137 – об упорядочении уплаты акцизного сбора. Так вот, там Герус и компания пытались провести поправку об увеличении в три раза акцизного сбора с сжиженного газа, которым заправляются автомобилисты. Три миллиона людей в Украине перевели свои машины на сжиженный газ, чтобы дешевле было платить в несколько раз, чем за бензин, а они предлагали снизить акциз на бензин и втрое поднять акциз на сжиженный газ ", – сказал Ляшко.

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Политик подчеркнул, что если бы поправка Геруса и его подельников прошла, каждый украинец, владелец автомобиля на сжиженном газа, вынужден был бы платить на 5 гривен дороже за литр сжиженного газа.

"Теперь по электроэнергии. Сегодня Украина вдвое больше покупает импортной электроэнергии, чем продаем собственной. При том, что можем производить вдвое больше, чем сегодня производим электроэнергии, зарабатывая валюту, не выводя ее за границу, в Россию. РФ убивает наших людей в Донбассе, а мы покупаем российскую электроэнергию, платим ей миллиарды гривен ", – добавил Ляшко.

Лидер РПУ рассказал, что, согласно данным Госстата, за январь-ноябрь текущего года падение добычи энергетического угля в Украине составило 10%.

"На государственных шахтах – 22% снижение добычи угля. Это результаты того, что мы покупаем российскую электроэнергию. То есть украинские шахтеры, украинские энергетики не могут заработать, не могут прокормить свою семью, потому что благодаря поправке Геруса наши деньги идут на финансирование российских шахтеров и энергетиков. Когда падение добычи на шахтах, чем это закончится? Шахты закроются, их порежут на металлолом, а десятки тысяч людей останутся без работы ", – заключил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии , которыми запрещает импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября начался импорт электроэнергии из России, который в ноябре вырос втрое по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.

Ранее народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что импорт электроэнергии из РФ означает, что мы финансируем энергоотрасль страны-агрессора вместо собственной. По его мнению, ситуацию по восстановлению импорта электроэнергии из РФ должна расследовать Служба безопасности Украины.

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