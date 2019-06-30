Ляшко выступает против продажи земли иностранцам

По словам лидера Радикальной партии, сейчас происходит дерибан земель

Отдавать украинскую землю в длительную аренду и обязать инвесторов развивать социальную сферу в селе. Олег Ляшко убеждает – заботиться о украинцах будут исключительно украинцы. Поэтому считает – продажа паев иностранцам должна быть запрещена.

Отечественным же фермерам – черноземы позволять арендовать пожизненно, предоставлять государственную поддержку, взамен требовать создания рабочих мест, строительства школ,

садов и больниц.

"Вот приезжает в село иностранец с мешком денег, которые он у себя в банке взял в кредит под 0,5% годовых. И наш производитель, который 15 лет руководит этим хозяйством, держит коров, 150 человек обеспечены работой, но у него нет возможности взять кредит в нашем банке под полпроцента годовых, он априори не может конкурировать с

иностранными конкурентами. Дайте фермеру, который горбатится на своем участке, дайте ему пожизненно владеть этой землей, дайте ему хотя бы под 5% годовых кредиты и он так же сможет купить землю. Нам рассказывают о рынке земель, только это не рынок земель, а дерибан земель", – говорит лидер "Радикальной партии".

Ранее на конференции во Львове руководитель программы Всемирного банка (ВБ) по вопросам инфраструктуры и устойчивого развития в Украине, Беларуси и Молдове Бахер Аль-Ханави отмечал, что рынок земли повысит ВВП Украины. Представитель ВБ подчеркнул, что без рынка земли страна не использует весь свой потенциал.

Напомним, в Украине пока нет единого решению по земельной реформе, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения постоянно продлевается. Его снятие было требованием Международного валютного фонда, но в июле 2017 года его изъяли из меморандума. При этом международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же нужно, а Европейский суд по правам человека уже признал, что запрет на продажу земли нарушает права владельцев участков.

Запрет на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают.

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения. Черновой проект документа на Всеукраинском земельном форуме представил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики и земельных отношений Александр Бакуменко, чем вызвал немалые споры и обсуждения.

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