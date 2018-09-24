Ляшко выступает за возрождение фермерских хозяйств

Основой аграрного строя государства должны быть фермерские хозяйства, а не крупные агрохолдинги и транс-национальные корпорации. Так считают в "Радикальной партии", и с ее подачи соответствующие нововведения могут быть закреплены в статье 41-й Основного закона. Сейчас их должен рассмотреть Конституционный суд, после чего – окончательно утвердить Верховная Рада. По мнению автора документа, Олега Ляшко, это позволит защитить украинскую землю и оставить ее в руках всех украинских фермеров, а не нескольких богачей.

"Как Саудовской Аравии или Эмиратам Господь дал нефть, так украинцам Господь дал землю. Когда в Конституции будет прописано, кто хозяин на украинской земле, является ли хозяином украинский селянин, ни одна власть не сможет обойти эту норму. Мы сделаем эту поддержку, мы дадим селянам дотации на содержание коров, мы добьемся принятия в парламенте антирейдерского закона, чтобы у фермеров, селян не отжимали землю и имущество. Мы добьемся возвращения спецрежима налогообложения НДС, чтобы в автоматическом режиме сельхозпроизводители получали поддержку и не надо было разносить взятки, чемоданы денег, чтобы получить поддержку от государства" – заявил лидер "Радикальной партии".

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Напомним, в мае-2018 ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека. Суд рекомендует принять законодательные или другие меры для обеспечения справедливого баланса между интересами владельцев фермерских хозяйств и общества. Также суд подчеркивает, что его решение не требует немедленного внедрения рынка земли.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман недавно заявил, что в рамках открытия рынка земли в Украине гражданам следует позволить покупать землю друг у друга в ограниченном количестве. Гройсман считает, что земля не должна попасть в руки крупных агрохолдингов.