"Люди не сильно чувствуют экономический рост": Гройсман озвучил ключевые задачи Кабмина

В ближайшей перспективе украинское правительство сосредоточится на поддержании стабильности экономики и выполнении стратегии уменьшения долгов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.

Гройсман сообщил, что, согласно обновленным данным Госстата, рост ВВП во втором квартале составляет 3,8%.

"У людей больше работы, мы больше производим услуг. Экономика растет 10 кварталов подряд. Но пока люди не сильно чувствуют экономический рост. Поэтому задача – удерживать и приумножать этот рост", – заявил глава правительства.

Гройсман напомнил, что важным элементом снижения госдолга Украины является сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, миссия которого сегодня, 19 сентября, заканчивает работу в Украине.

К слову, Национальный банк Украины ожидает, что рост ВВП Украины замедлится. По прогнозам НБУ, в 2018 году ВВП Украины вырастет на 3,4%. После этого рост ВВП замедлится – до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году, рассчитали в Нацбанке.