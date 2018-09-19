"Люди не сильно чувствуют экономический рост": Гройсман озвучил ключевые задачи Кабмина

Сегодня, 11:57

Премьер-министр напомнил о важности сотрудничества с международными партнерами

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.u
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.u

В ближайшей перспективе украинское правительство сосредоточится на поддержании стабильности экономики и выполнении стратегии уменьшения долгов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.

Гройсман сообщил, что, согласно обновленным данным Госстата, рост ВВП во втором квартале составляет 3,8%.

"У людей больше работы, мы больше производим услуг. Экономика растет 10 кварталов подряд. Но пока люди не сильно чувствуют экономический рост. Поэтому задача – удерживать и приумножать этот рост", – заявил глава правительства.

Гройсман напомнил, что важным элементом снижения госдолга Украины является сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, миссия которого сегодня, 19 сентября, заканчивает работу в Украине.

К слову, Национальный банк Украины ожидает, что рост ВВП Украины замедлится. По прогнозам НБУ,  в 2018 году ВВП Украины вырастет на 3,4%.  После этого рост ВВП замедлится – до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году, рассчитали в Нацбанке.
экономика, НБУ, госдолг, Гройсман, Владимир Гройсман, МВФ, рост ВВП

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Источник:

"Сегодня"

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