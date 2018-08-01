Магазины продают украинцам испорченное мясо с нормальным сроком годности

Достаточно постоять у холодильника несколько минут, чтобы понять – температурный режим не соблюдается

В украинских магазинах попадается продукция, которая по сроку годности еще может быть на прилавке, но из-за неправильного хранения может отравить вас и вашу семью. Журналисты "Сегодня" провели, как много таких продуктов продают в столичном супермаркете.

Так, купленная в магазине на окраине Киева индейка оказалась испорченной. Выяснить это удалось только вскрыв упаковку – срок годности мяса в порядке. Испорченный товар решили вернуть, а заодно проверить и другие продукты.

Достаточно постоять у холодильника несколько минут, чтобы понять – температурный режим от 0 до +4 градусов Цельсия, как это должно быть, не соблюдается. При такой температуре хранить мясо нельзя, и покупать такое мясо тоже нельзя. Вакуумная упаковка оказалась сдутой у целой партии продукта. Такого тоже не должно быть. Одна из куриных тушек уже воняла.

Кроме того, покупатели жалуются и на испорченные кисломолочные товары.

"Уже два раза молоко беру и два раза оно было кислое", – рассказывает одна из покупательниц.

Не соблюдается и температурный режим хранения яиц.

Администратор магазина оправдывается, что срок годности сомнительного мяса еще не истек. Обещает удалить испорченную партию и починить холодильники.

Напомним, в Украине будут по-новому маркировать продукты. Так, президент Петр Порошенко уже подписал закон № 5448-д "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции".

Как отметили у Порошенко, реализация норм этого документа обеспечит "совершенствование и гармонизацию законодательства Украины с законодательством Европейского Союза в области производства и оборота органических продуктов".

Кроме того, с апреля-2018 в Украине заработала новая система контроля над качеством продуктов. Вступивший в силу закон утверждает базовые принципы европейской системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов.