Магазины травят украинцев гнилой рыбой: как определить свежесть продукта
Продавцы в Киеве не хотят показывать документы на продукцию
Год назад киевлянка купила в супермаркете рыбу с червями, но за год ситуация в точках продажи не улучшилась. Недавно в сеть попало видео из столичного супермаркета с гнилой рыбой на прилавке. Покупательница добилась, чтобы партию вонючей рыбы с зелеными жабрами изъяли из продажи. А неделю спустя "Сегодня" вместе с экспертом по защите прав потребителей Максимом Несмияновым отправились на инспекцию в этот магазин.
Специалист рассказывает, как определить степень свежести рыбы.
"Ориентируемся на глаза – они должны быть не впавшие, яркие. Есть некоторые моменты для перестраховки. Если глаза мутные, смотрим на жабры. Они должны быть яркие. А если они зеленого цвета, то рыба пропала", – объясняет эксперт.
Копченая рыба в магазина почти вся покрыта плесенью.
"Продукция, которая находится рядом с этой рыбой, тоже уже в плесни, просто мы этого не видим. Это конечная стадия, когда грибок разросся в рыбе. Даже термически вы не выбьете этот грибок, он выделяет такой продукт как микротоксин, который ведет к прямому пищевому отравлению", – предупреждает Несмиянов.
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Съемочная группа требует у администрации магазина документы на рыбу. Но директора на месте нет.
"Мы не может дать вам комментарий. Если будут жалобы от потребителей, мы в письменном виде предоставим ответ", – это все, что могут ответить сотрудники магазина, хотя по сути съемочная группа и эксперт и являются потребителями.
Позже подошла женщина с бейджем администрации магазина. Документов "Сегодня" так и не показали, но партию гнилой рыбы все же убрали с прилавка.
Ранее сообщалась, что украинцам массово продают фальсификат под видом творога. Эксперты объяснили "Сегодня", как отличить настоящий продукт от подделки.
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