Макар Пасенюк, ICU: прогнозируем падение украинской экономики на 6-8% в 2020 году

Форма восстановления экономики, скорее всего, повторит мировые тенденции, а масштаб кризиса и скорость восстановления будут определяться специфическими характеристиками экономики и действиями властей

Соучредитель группы ICU Макар Пасенюк прогнозирует падение украинской экономики в этом году на 6-8% с последующим восстановлением по U-кривой. Такое мнение финансист выразил в интервью LIGA.net, в котором также прокомментировал влияние пандемии COVID-19 на макроэкономическую ситуацию в Украине и мире.

Пасенюк отметил, что украинская экономика сильно зависит от мировой конъюнктуры, поэтому форма восстановления, скорее всего, повторит мировые тенденции, а масштаб кризиса и скорость восстановления будут определяться специфическими характеристиками экономики и действиями властей.

"В нашем прогнозе, опубликованном в начале апреля, мы закладывали падение украинской экономики в этом году на 6-8% и восстановление по U-кривой. Все-таки падение спроса будет продолжительным, как из-за снижения доходов и отсутствия достаточных накоплений, так и более осторожного поведения населения и бизнеса. Косвенно это подтверждается низкими показателями инфляции в апреле. В начале июня мы планируем сделать апдейт наших прогнозов на основе апрельской статистики, которая должна уже показать первую реакцию экономики на карантин", – говорит Макар Пасенюк.

Также, по его словам, из-за своей структуры экономика Украины должна была бы пострадать от последствий пандемии намного меньше, чем развитые страны. Это вызвано тем, что большую роль в национальной экономике играют АПК и IT-сектор, а они пострадали намного меньше, чем сфера услуг или производство инвестиционных товаров и товаров длительного потребления, которые, наоборот, сильнее развиты в других странах.

Справка. Макар Пасенюк — соучредитель международной финансовой группы ICU, член Совета директоров KSE. В 2006 вместе с Константином Стеценко и другими выходцами из ING Bank основал ICU. ICU — лидер в торговле ценными бумагами и управлении активами в Украине. Под управлением группы находятся активы в размере более 500 млн долларов.

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