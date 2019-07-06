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Макрофинансовая помощь от ЕС: стало известно, когда Украина может получить ее

6 июля, 10:01

В ноябре 2017-го Украина потеряла последний третий транш предыдущего "макрофина" на 600 млн, но ситуацию можно исправить

Фото: Pixabay

В итоговом заявлении XXI саммита Украина-ЕС в Киеве будет пункт о макрофинансовой помощи. Но неофициально "макрофин" подвязан под продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнение ряда условий.

Для получения второго транша большая часть требований уже выполнена (детально об условиях в интервью сайту "Сегодня" рассказывал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ). И, по словам источников сайта "Сегодня", которые готовили повестку дня саммита, если после досрочных выборов новый созыв Верховной Рады быстро включится в работу, второй транш реально получить уже в сентябре.

Напомним, в ноябре 2017-го Украина потеряла последний третий транш предыдущего "макрофина" на 600 млн. Тогда мы не выполнили 4 из 22 условий, ключевыми из которых были отмена моратория на экспорт леса-кругляка и создание автоматической системы проверки электронных деклараций. Меморандум о новой программе макрофинансовой помощи Украина и ЕС подписали в сентябре прошлого года, а в декабре мы получили первый транш на 500 млн евро.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, каких заявлений ждать по Донбассу на саммите Украина-ЕС .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики".


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Тег кредит, Рада, транш, саммит Украина-ЕС

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Сегодня

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