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Макрон заволновался из-за "Северного потока – 2"

29 августа, 14:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Президент Франции призвал "не быть наивными" при сотрудничестве с Россией

Францию беспокоит риск усиления зависимости Европы от российского газа после запуска газопровода "Северный поток – 2", на строительстве которого настаивает Германия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает "Голос Америки".

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Макрон сообщил, что уже высказал свою обеспокоенность канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"Я не думаю, что подход, который мы должны использовать с Россией, должен быть наивным, и я не думаю, что он должен увеличивать нашу зависимость от России. Это всегда подпитывало мои сомнения в отношении проекта "Северный поток – 2". Канцлер [Меркель] об этом знает", – сказал Макрон.

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Напомним, газопровод "Северный поток – 2" строится в обход Украины. Как рассчитывает президент России Владимир Путин, проект может запуститься в конце 2020-го или в начале 2021 года. Против строительства газопровода также выступают Украина, Польша и страны Балтии. Кроме того, проект не раз подвергался жесткой критике со стороны Штатов.

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Палата представителей Конгресса США уже одобрила проект оборонного бюджета, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В ответ на это Евросоюз принял резкую ноту протеста против вмешательства США в строительство газопровода "Северный поток – 2".

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Германия Франция газопровод Nord Stream 2 Эммануэль Макрон Северный поток 2
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