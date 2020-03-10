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Макс Нефьодов рассказал о необычной контрабанде

10 марта, 04:30

Игорь Тимофеев

Предприимчивые сограждане пытались ввезти в Украину тонну вкусняшек и 20 млн грн

Facebook Max Nefyodov

Facebook Max Nefyodov

На границе с Польшей украинские таможенники перехватили необычную контрабанду. В пункте пропуску "Рава-Русская – Хребенное" они задержали почти тонну мясо-молочных продуктов, которые горе-предприниматель пытался ввезти в Украину.

Об этом глава Таможенной службы Максим Нефьодов пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, водитель бусика утверждал, что вез 986 кг сыра и мясопродуктов для "личных нужд", что явно противоречило и законодательству, и здравому смыслу, поэтому товар был задержан и отправлен на склад.

8 марта мужчина подал заявление о получении товара для обратного вывоза в Польшу. Однако вместо того, чтобы выезжать, он сбил ворота и пытался прорваться в Украину. "Далеко не убежал, конечно, Национальная полиция совместно с Государственной пограничной службой задержали "героя", – иронизирует глава Таможенной службы.

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Світлина від Max Nefyodov.

А в пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" произошел еще более занимательный случай – там сотрудники Галицкой таможни изъяли рекордное количество валюты – 240 тыс. долларов и 500 тыс. евро.

"Деньги пытались ввезти из Польши по "зеленому коридору". О наличии валюты наш соотечественник работникам таможни не сообщил и разрешение на ее перемещение не предоставил", – пишет Нефьодов и напоминает, что без письменного декларирования в Украину можно провезти сумму в эквиваленте 10 тыс. евро.

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Макс Нефьодов рассказал о необычной контрабанде
Facebook Max Nefyodov

"Если деньги приобретены законным путем, никаких проблем с ввозом нет. Поэтому возникает вопрос – от кого и кому везли эти почти 20 млн грн?" – интересуется глава Таможенной службы.

Напомним, на Закарпатье дипломат пытался перевезти контрабанду сигарет и спрятал в дорогой иномарке .

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что контрабанда отправила таможню в нокаут , из-за этого госбюджет недосчитался 13 млрд гривен.

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