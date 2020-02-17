Максимальный размер алиментов увеличат до 19 тысяч: инфографика

В Минсоцполитики показали, как и когда будут расти суммы выплат

В 2020 году размер алиментов, который может установить суд, будет повышен трижды: в январе, июле и декабре. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики, где ранее также сообщали о росте минимального рекомендуемого размера алиментов.

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Так, максимальный размер алиментов, который может быть установлен судебным приказом, на одного ребенка до шести лет составит:

с 1 января 2020 года – 17 790 гривен;

с 1 июля 2020 года – 18 590 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 19 210 гривня.

На содержание ребенка в возрасте 6-18 лет, суд может назначить такие максимальные суммы:

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с 1 января 2020 года – 22 180 гривен;

с 1 июля 2020 года – 23 180 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 23 950 гривен.

Напомним, что в Украине два года назад запустили программу "Чужих детей не бывает", благодаря которой решается вопрос выплаты алиментов. За 2019 год было взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд гривен для 461,5 тыс. детей.

Юристы рассказали новостям "Сегодня", что самым действенным средством воздействия оказалась возможность временного ограничения должника в праве выезда за границу. Не выпускать неплательщиков за границу помогает Единый реестр должников, который содержит информацию о более чем 165 тыс. должников по алиментам.

Немало случаев, когда не выпускают даже тех, кто хотел выехать на заработки. В итоге гражданам приходится платить.

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