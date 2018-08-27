Малая приватизация в Украине: на продажу выставлены 210 объектов

Сегодня, 18:55

Самые дорогие лоты расположены в Запорожской области, отметили в ФГИ

Фото: Nick Youngson / nyphotographic.com
Фото: Nick Youngson / nyphotographic.com

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины выставил на продажу уже 210 объектов малой приватизации суммарной стартовой стоимостью свыше 113 млн грн, сообщил глава фонда Виталий Трубаров.

По его словам, наибольшее количество объектов выставлено в Винницкой, Полтавской и Львовской областях, но самые дорогие лоты расположены в Запорожской области.

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"Со дня объявления о продаже у потенциального покупателя есть 30-35 дней на подачу документов, уплату гарантийного взноса, ознакомления с объектом продажи, его техническим состоянием или финансовой отчетностью", – отметил Трубаров.

Как сообщается, на сентябрь запланировано почти 200 аукционов по продаже объектов малой приватизации.

Как известно, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 году в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работали.

На 2018 год в госбюджете запланировали доход в размере 22,5 млрд грн. Позже и.о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил о снижении ожиданий от продажи госпредприятий до 21,3 млрд грн. Но, в Министерстве финансов к таким цифрам отнеслись скептически. Экс-министр финансов Александр Данилюк заявлял, что столько поступлений от приватизации получить не удастся.

Более подробно о том, чего ожидать от приватизации в 2018 году, читайте в материале сайта "Сегодня": Приватизация в Украине: миллиардные доходы или дыра в бюджете.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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