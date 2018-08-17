Малая приватизация в Украине: продан первый лот

В Минэкономразвития рассказали, как идет подготовка к распродаже коммунального и госимущества

В Украине стартовала "малая" приватизация, и первым проданным лотом стал комплекс нежилых помещений зернотока общей площадью 947 кв. м в Черновицкой области. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Первым лотом, который был продан на ProZorro.Продажи, стал зерноток в Черновицкой области, выставленный местной громадой. Комплекс нежилых помещений был продан на прозрачном аукционе за 209,643 тыс. грн", – сообщили в МЭРТ.

По данным министерства, сейчас объявлено уже более 200 аукционов.

"Только в августе назначено около десятка аукционов, авторизированно 30 площадок", – отметил первый замглавы МЭРТ Максим Нефьодов.

Согласно данным министерства, 17 августа также был автоматически объявлен повторный аукцион в рамках "малой" приватизации – по продаже нежилого помещения площадью 44,7 кв. м во Львове.

"Напоминаю, что согласно правилам "малой" приватизации, если на аукцион никто не пришел, то система автоматически объявляет повторный аукцион с вдвое меньшей стартовой ценой", – пояснил Нефьодов.

Как отметили в министерстве, в систему ProZorro.Продажи уже заведено более 800 объектов коммунальной и государственной собственности. На основе этих реестров система формирует информационное сообщение с датами и условиями проведения аукционов.

Напомним, в Украине 24 июля на платформе ProZorro стартовало размещение к продаже объектов малой приватизации, которые не являются стратегическими для украинской экономики. В Минэкономразвития рассказали, что в системе ProZorro.Продажи зарегистрировано уже 18 лотов – продаются гособъекты, которые отвечают критериям малой приватизации согласно принятому в Украине закону о приватизации.

Как известно, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно ранее опубликованным данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 г. в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работают.

Кроме того, госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции получит право продавать объекты малой приватизации.Такие изменения закреплены в меморандуме, которые подписали Минюст, Минэкономразвития, "СЕТАМ" и правительственно-общественная инициатива "Вместе против коррупции".

Первые продажи объектов малой приватизации на электронных площадках должны были состояться в конце июня или в начале июля 2018 года. Речь идет о продаже объектов государственной или коммунальной собственности, более 50% уставного капитала которых принадлежат государству. При этом стоимость активов не должна превышать 250 млн грн.