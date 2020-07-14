Мало и по рекордным ценам: в Украине появились первые яблоки нового урожая

Продажи в этом сезоне стартовали с заметным опозданием

Украина рекордными темпами теряет экспорт яблок, но на внутреннем рынке в продаже уже появились первые яблоки нового урожая. Как сообщают аналитики "Инфо-Шувар", в этом году сезон сбора урожая начался с задержкой на 7-10 дней по сравнению с 2019 года. А если сравнивать с 2018-м, то первые яблоки опоздали почти на месяц.

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Первые яблоки сортов "Белый Налив" и "Эрли Женева" оптовые продавцы к предлагают по 15-25 грн/кг в зависимости от калибра.

"Особенностью текущего сезона является не только поздний старт, но и рекордно высокие цены на первые яблоки. Год назад первый урожай фермеры продавали не дороже 15 грн/кг", - отмечают аналитики.

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По их словам, для высоких цен на старте есть несколько причин.

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"Во-первых, сезон начался без переходных запасов прошлогоднего яблока, оно закончилось еще месяц назад и последние партии урожая 2019 производители продавали по 25-35 грн/кг – рекорд для яблок за все годы независимости нашей страны. Во-вторых, на рынке фруктов конкуренция в этом году значительно слабее, чем в предыдущие годы. Сезон косточковых затягивается, урожай этих фруктов и ягод в нашей стране и странах Европы не лучший, поэтому цены достаточно высокие. По сравнению со стоимостью абрикосов 35-40 грн/кг, цены на первые яблоки выглядят довольно привлекательными", - объяснила глава департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как погода натворила бед с украинским урожаем. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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