Малообеспеченным в Украине увеличат выплаты, но сократят их срок

/ Фото: Pixabay

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В опубликованной в конце сентября программе деятельности Кабинета министров, среди прочего, планируется изменить систему предоставления социальной помощи.

Основным недостатком существующей системы предоставления помощи малообеспеченным семьям и таким, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, новое правительство считает то, что эта система не помогает семьям преодолеть проблемы и начать обходиться без помощи государства. То есть малообеспеченные годами получают помощь и никак не могут преодолеть черту бедности. Об этом пишет сайт "Сегодня" в статье "Соцпомощь по-новому: малообеспеченных трудоустроят или дадут денег на бизнес".

Подход к оказанию помощи таким семьям планируется изменить. Как говорится в программе правительства, социальная помощь должна "стимулировать членов семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни".

В частности, малообеспеченным не только будут выплачивать соцпомощь. Трудоспособным членам таких семей будут также помогать трудоустраиваться на более высокооплачиваемую работу либо открывать собственный бизнес. За пять лет каждый второй человек трудоспособного возраста, который не работает и чья семья получает финансовую помощь от государства, должен быть трудоустроен и перестать нуждаться в помощи государства – это еще один маркер эффективности работы правительства, заложенный в программу Кабмина.

В первую очередь, добиться улучшения ситуации предполагается благодаря обновлению службы социальной помощи и обучению специалистов. Также планируется создать Единую информационно-аналитическую систему управления социальной поддержкой населения Украины – E-SOCIAL, благодаря которой будет проводиться анализ проблем каждой семьи и координация усилий органов власти по предоставлению помощи. Заодно эта система позволит выявить нецелевое использование средств и направить их на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается.

"Семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, в частности из-за низких доходов, получат своевременную и профессиональную помощь, включая финансовую, которая направлена на быстрый выход из кризиса и преодоление сложных жизненных обстоятельств", – записано в программе правительства.

В правительстве уверяют: благодаря новому подходу граждане, которые действительно нуждаются в социальной помощи, будут получать ее в гораздо больших размерах. В частности, "чертой бедности" станет размер реального прожиточного минимума (его должны еще посчитать, но уже сейчас ясно, что это будет цифра свыше 4000 или даже 4500 грн). В перспективе планируется перейти на налогообложение не отдельных людей, а семьи. Ожидается, что благодаря этому уровень налогообложения многих семей снизится, в доходы, соответственно, вырастут.

О других планах правительства на соцстандарты читайте на сайте "Сегодня".

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