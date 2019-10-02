Малый бизнес не пострадает от налоговых изменений

Чиновники всех уровней заверили, что новые налоговые правила не скажутся на деятельности физических лиц-предпринимателей

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Малый бизнес не пострадает, уверяют инициаторы новых положений налогового законодательства.

Минфин, налоговая и офис президента стали на защиту спорных законов о новых правилах для физических лиц-предпринимателей.

Их приняли две недели назад, несмотря на протесты предпринимателей. И во власти говорят: на самом деле это была критика не самих законов, а мифов, которые вокруг них образовались. Самые популярные из них развеяли для "Сегодня".

20 сентября Верховная Рада проголосовала за изменения в Налоговый кодекс. Малым предпринимателям разрешили пользоваться программными кассовыми аппаратами, обязали выдавать фискальные чеки, а за поддельные ввели штрафы. Но направлены изменения не на малый бизнес, а на тот, который хочет им казаться.

"Наверное, каждый из вас видел и ходил в ресторан, когда ему выдавали три, а то и четыре, иногда два разных чека. То же касается ювелирных изделий. Продажа ювелирных изделий, ну давайте будем откровенными, – это тоже не совсем маленький бизнес. Очень часто это крупные компании, которые делят свою деятельность на несколько ФЛП", – говорит глава Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив.

Но настоящих "упрощенцев" изменения не на шутку напугали.

"Сколько мне тех носков нужно продать, чтобы купить кассовый аппарат?", – спрашивала "Сегодня" продавщица на вещевом рынке.

Успокаивать людей в один голос стали и Минфин, и налоговая, и Офис президента. Говорят: во-первых, для микробизнеса ничего не изменится вообще.

"Это не касается малых предпринимателей, которые работают на первой группе упрощенного налогообложения. То есть тех, которые работают на рынках", – говорит заместитель директора департамента обслуживания плательщиков Государственной налоговой службы Лилия Буковская.

Остальным действительно придется проводить все операции через кассовые аппараты. Традиционные устройства дорого и покупать, и обслуживать. Поэтому им придумали альтернативу – бесплатные приложения для смартфонов и планшетов.

"Не нужно будет покупать и платить за обслуживание кассового аппарата, нужно будет только с сайта Государственной налоговой службы его закачать и использовать", – объясняет заместитель директора департамента обслуживания плательщиков Государственной налоговой службы Лилия Буковская.

Выданные чеки должны быть фискальными, то есть – направленным в налоговую. Если чек выдали, а в системе его нет, это – подделка. Клиент может написать жалобу, предпринимателя оштрафуют, а покупателю вернут стоимость товара. Этого так называемого "кэш-бека" также опасались. Мол, конкуренты могли злоупотреблять. Но все не так просто.

"Тот, кто захочет обжаловать, он не сможет просто написать анонимку какую-то, чтобы у бизнеса были проблемы. Он будет вынужден это сделать только через свой электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы, идентифицировать себя и электронным ключом это подписать", – объясняет министр финансов Украины Оксана Маркарова.

В Минфине говорят, что хотят убить двух зайцев одним выстрелом: потребителей с помощью чеков защитить, а предпринимателей – приучить к прозрачности. Цели заработать на этом нововведении нет, дополнительных поступлений в бюджет не ожидают.

Ровно через год изменения вступят в силу для категорий, у которых злоупотреблений больше. Речь идет, в частности, о продаже ювелирных изделий и электроники. А в январе 2021 года – для остальных предпринимателей.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Обязательные чеки: почему мелкий бизнес против

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что физическим лицам – предпринимателям (ФЛП, с укр. – ФОП) не нужно переживать относительно дальнейших действий правительства. "Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается делать из себя 100-200 и более маленьких частных предпринимателей, – у тех действительно будут проблемы", – сказал Гончарук.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений:

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