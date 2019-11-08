Маркарова о бюджете 2020: Люди в Украине достойны жить лучше

Все важные аспекты - образование, медицина и социальная сфера - полностью запланированы в этом бюджете

Оксана Маркарова / Фото: president.gov.ua

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Министр финансов Оксана Маркарова в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", рассказала о новшествах бюджета -2020, направленных на улучшение жизни украинцев и преодоление бедности.

"Мы видим, что люди в Украине достойны жить лучше. Мы видим, что пенсии, зарплаты, несмотря на то, что они увеличиваются, они – недостаточны. В тоже время, если мы сравним Украину по количеству богатых людей, по количеству активов в их руках, мы увидим, что мы впереди очень многих рейтингов", – отметила она.

По словам министра, так происходит потому, что очень много лет не проводились реформы, очень много лет экономика монополизировалась и очень много лет богатства Украины, которых в стране намного больше, чем во многих соседних странах, не переходили в руки людей.

"Как это сделать и что мы предлагаем в этом году в бюджете, который мы уже передали парламенту ко второму чтению. Этот бюджет построен на лучшем прогнозе, на прогнозе роста. Все международные эксперты видят и верят в то, что экономика Украины будет расти, инфляция будет меньше, а реальные доходы людей будут больше. На этом прогнозе мы построили наш бюджет и этот бюджет говорит о том, что мы впервые не будем увеличивать налоги для бизнеса. Это очень важно, потому что именно экономический рост, развитие бизнеса, развитие предпринимательства – обязательное условие преодоления бедности", – заявила Маркарова.

Второй вопрос – расходы.

"Куда мы планируем направить расходы в этом бюджете. Первый приоритет – это безопасность и оборона. 245 млрд – это беспрецедентно большая цифра – 5,4% от нашего ВВП пойдет на безопасность и оборону. Это не только оборона границ, не только оборона мира, а это также безопасность на наших улицах", – заявила она.

Следующие приоритеты, по словам министра, были четко обозначены президентом и парламентом.

"Первое – это медицина. В этом году мы впервые существенно увеличиваем средства в бюджете на лекарства, на лечение за границей. В этом году некоторые категории по лекарствам будут на 100% запланированы – это 9,8 млрд только на разные категории лекарств. Мы от первичной медицины переходим к следующему звену – к больницам, в которых впервые в 2020 году ряд услуг можно будет действительно получить бесплатно", – отметила она.

Образование.

"Мы выделяем специальную программу повышения зарплат молодым учителям для того, чтобы они шли в школу, преподавали. Второе – опорные школы. 3,5 млрд – только на опорные школы и эта сумма может увеличиваться так как есть дополнительные расходы, которые заложены от легализации игорного бизнеса.

Социальная сфера.

"В первую очередь это развитие бизнеса, рабочих мест для тех, кто может работать. Для тех, кто нуждается в помощи, мы объединяем все программы помощи в одну. Это намного эффективнее, это – европейский подход. И конечно – программа субсидий, которая полностью на этот отопительный сезон обеспечит тех, кому это необходимо, субсидиями. Средств абсолютно достаточно, критерии не меняются. Мы расширили на этот отопительный сезон субсидии для домов семейного типа", – отметила Маркарова.

По словам министра, все важные аспекты – образование, медицина и социальная сфера – полностью запланированы в этом бюджете и запланировано существенное повышение по сравнению с 2019 годом.

Дороги.

"74 млрд в этом бюджете – заложено в этом бюджете на развитие инфраструктуры", – отметила Маркарова.

"Мы запланировали очень амбициозную цель. Эту цель поставил и президент, и премьер-министр – о 40% роста. Это 5-7% роста каждый год. Это возможно. Безусловно – это трудная цель, но мы все работаем над тем, чтобы эта цель была достигнута", – резюмировала она.

Напомним, 22 октября Министерство экономики представило обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, который позднее утвердил Кабинет министров. Прогноз предполагает рост ВВП на уровне от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий) при инфляции в 5,5%. На этом прогнозе основаны расчеты в проекте бюджета-2020 ко второму чтению.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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