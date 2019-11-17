Маркарова о сотрудничестве с МВФ: "Дело сейчас совсем не в сумме"

Министр финансов отметила, что программа фонда является сигналом для других финучреждений

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Украине важно оставаться в программе Международного валютного фонда (МВФ), так как такое сотрудничество является сигналом надежности для других финансовых институтов. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью "НВ Бизнес".

"Дело сейчас совсем не в сумме. Средства от МВФ пополняют резервы НБУ, и они сейчас неплохие. Нам важно оставаться в программе МВФ, потому что это сигнал для других финансовых институтов о нашей надежности. Всемирный банк, ЕС, макрофинансовая помощь. Пока мы в программе МВФ, все они дают нам деньги, а уже эти деньги как раз пополняют бюджет", – пояснила она.

Глава Минфина добавила, что программа МВФ и условия, которые фонд выдвигает Киеву, "не МВФ нужны, а нам самим: земельная реформа, здоровая банковская система, нормальные суды".

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Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В итоговом заявлении говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится. Речь идет о 5-6 млрд долларов.

14 ноября миссия возобновила работу в Киеве. Отмечалось, что переговоры будут продолжаться в течение недели.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу фонда в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что деньги – не главное в отношениях Украины и МВФ:

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