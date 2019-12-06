Маркарова объяснила, почему Украина и МВФ так долго ведут переговоры

В этот раз правительство должно до конца выполнить программу сотрудничества, в отличие от предыдущих периодов

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Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго. Об этом в ходе Часа вопросов к правительству заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Новую программу на три года нельзя обсудить за неделю ... потому что мы говорим с вами о той программе, которую мы планируем выполнять, которая есть в наших планах, с реалистичными сроками", – сказала Маркарова.

По словам министра, в этот раз правительство должно до конца выполнить программу сотрудничества, в отличие от предыдущих периодов.

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"В этот раз мы должны не просто начать выполнять новую программу и прекратить, как это было много раз, или начать выполнять и отказаться. Мы должны ее выполнить, выйти из нее и иметь экономику в таком состоянии, чтобы не нуждаться в МВФ", – добавила она.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ находилась в Украине с 14 по 22 ноября. В заявлении главы миссии Рона ван Родена говорится о "существенном прогрессе, достигнутом в последние несколько месяцев на пути реформ". Он также анонсировал продолжение переговоров о новой программе (Staff Level Agreement) в следующие недели.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что стороны провели конструктивные переговоры, а работа над новой программой продолжается в тесном сотрудничестве.

Ранее глава правительства заявил, что продолжение переговоров с МВФ в течение полугода – это нормальное явление, и работа с кредитором осуществляется постоянно. Он также отметил, что деньги – не главное в отношениях Киева и фонда:

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