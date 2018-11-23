Маркарова объяснила, зачем бюджет-2019 приняли не "под елочку"

Министр финансов уверена, что власти теперь будет проще

Раннее утверждение проекта государственного бюджета Украины на 2019 год позволит намного лучше спланировать действия власти. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Утверждение государственного бюджета позволяет нам намного раньше планировать 2019 год", – сказала Маркарова.

Кроме того, принятие государственной сметы ускорит процесс утверждения новой программы МВФ для Украины.

Глава Минфина обратила внимание, что правительство ставило себе цель, чтобы дефицит бюджета на 2019 год не превышал уровень 2,3% от ВВП.

Напомним, Верховная Рада ранним утром 23 ноября, приняла во втором чтении в целом проект бюджета Украины на 2019 год. Эта дата принятия – самая ранняя за последние годы. Так, бюджет-2018 Рада приняла во втором чтении только 7 декабря. Бюджет-2017 был принят под утро 21 декабря, а бюджет-2016 – и вовсе "под елочку", в 4 утра 25 декабря.

Согласно законодательству, крайний срок принятия бюджета Украины – 1 декабря.

Как сообщалось, доходы бюджета на 2019 год предусмотрены сумме 1,026 трлн грн, расходы – в сумме 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита бюджета – 89,9 млрд грн, то есть 2,3% ВВП. Доходы были увеличены на 17,7 млрд грн, при этом на ту же сумму сумму увеличили расходы на приоритетные направления социальной и экономической сферы.

Это стало возможно благодаря изменениям в Налоговый кодекс, которые Рада уже приняла в первом чтении. Новшества предусматривают повышение некоторых налогов и введения лимита на посылки. Также учитываются последствия принятия законов о растаможке авто – легализация "евроблях", по расчетам, пополнит казну на миллиард гривен.