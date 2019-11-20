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Маркарова озвучила амбициозный план по сотрудничеству с МВФ

20 ноября, 03:37

По словам министра финансов, правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Фото: facebook.com/oksana.markarova

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает Hromadske.

"Мой амбициозный план – суметь закончить ее (программу с МВФ – Ред.). Чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - рассказала Маркарова.

По словам министра финансов, правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве.

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"Программа, над которой мы работаем – хорошая и она нам позволит провести массу реформ, приватизации, концессии и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении – как в свое время это смогла сделать Польша", – подытожила Маркарова.

Напомним, миссия фонда работает в Украине для продолжения переговоров о новой программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

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Прошлая миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится. Речь идет о 5-6 млрд долларов.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу фонда в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что деньги – не главное в отношениях Украины и МВФ:

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