Маркарова прокомментировала снижение учетной ставки

Она напомнила об ожиданиях относительно заимствований и поступлений от приватизации

Оксана Маркарова. Фото: Официальный сайт президента Украины

Министерство финансов приветствует решение Национального банка Украины (НБУ) снизить учетную ставку до 17%. Об этом 18 июля написала глава Минфина Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Учитывая фактический уровень инфляции, Минфин, конечно, тайно надеялся на большее понижение ставки, так как учетная ставка напрямую влияет на стоимость размещения Минфином ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа. – Ред.) в гривне, но [мы] рады, что НБУ сохранил тенденцию к снижению", – отметила она.

Маркарова напомнила, что в 2019 году Минфин ожидает 17,1 млрд грн поступлений от приватизации и 406,9 млрд грн заимствований в целом от внешних и внутренних источников. При этом, по ее словам, расходы на погашение и обслуживание госдолга запланированы на уровне 498,8 млрд грн.

На данный момент эти планы выполнены на 0,3 млрд грн, 288,5 млрд грн и 308,3 млрд грн соответственно.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в апреле-2019 Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года - с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

В НБУ отметили, что базовый сценарий регулятора предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

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