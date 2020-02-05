Маркарова рассказала, когда запустят электронную акцизную марку

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Правительство спешит навести порядок с подакцизными товарами до приватизации "Укрспирта". В частности, сервис проверки акцизных марок заработает в режиме сканирования по телефону уже с 14 февраля. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

На совещании с участием президента, представителей Кабинета министров и Верховной Рады, министр Маркарова заявила, что в феврале должен заработать сервис проверки акцизных марок.

"С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования телефону. До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который заработает не в тестовом режиме, а полноценно", – сказала она.

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В ответ президент Владимир Зеленский подчеркнул важность внедрения электронной акцизной марки и имплементации закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта", а также на либерализации рынка.

Зеленский ожидает, что Кабмин в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что значительная часть рынка спиртных напитков и сигарет в Украине переехала в тень. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее объявлял, что в Украине запущен проект по выводу из тени рынка табачных и алкогольных изделий. По подсчетам министра, до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в два раза повысить конкуренцию в пяти отраслях – энергетике, агропромышленном комплексе, спиртовой и табачной отраслях, а также на рынке минеральных удобрений.

Ранее президент Зеленский заявил, что более половины производства государственного предприятия "Укрспирт" находится в "тени".

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