Маркарова рассказала о выполнении бюджета в феврале 2020

Совокупные доходы общего фонда и специального фонда составили 95,3% от росписи

Доходы общего фонда Государственного бюджета в феврале 2020 выполнены на 93,7% от росписи. Об этом в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

Совокупные доходы Общего фонда и специального фонда, по словам Маркаровой, составили 95,3% от росписи.

"Новая налоговая служба перевыполнила план на 7.1%, поступления составили 37,1 млрд грн, то есть на 2,5 млрд грн больше чем роспись. Доходы, которые администрирует Новая таможенная служба составили 22,6 млрд грн или 78,3% от росписи из-за укрепления курса (гривни) и сокращения объемов импорта. Но отставание сократилось", - написала министр.

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По ее словам, все значимые расходы проведены. Потрачено меньше на обслуживание и погашение долга благодаря профессиональной долговой политике и управлению ликвидностью.

"На полной скорости движемся по внедрению среднесрочного бюджетирования и бюджетный декларации на 2021-2023 годы", - написала Маркарова.

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