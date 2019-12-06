Маркарова в Раде рассказала о ситуации с субсидиями для украинцев

Средств, заложенных в бюджет на 2020 год, достаточно, чтобы обеспечить всех граждан, которые соответствуют критериям

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел достаточно средств для поддержки всех субсидиантов на отопительный сезон. Об этом в ходе Часа вопросов к правительству заявила глава Министерства финансов Оксана Маркарова.

"В соответствии с расчетами Минсоцполитики, средств, заложенных в бюджет на 2020 год, достаточно, чтобы обеспечить всех граждан, которые соответствуют критериям и нуждаются в этой поддержке, на этот отопительный сезон в полной мере", - сказала министр.

"Нужно сказать, чтобы все были абсолютно спокойны: всем субсидии будут предоставлены. Критерии их предоставления на этот отопительный сезон не изменялись", – добавила она.

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Напомним, 4 декабря правительство приняло решение о выделении Пенсионному фонду дополнительных 283 млн грн на выплату монетизированных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел 47,6 млрд грн на выплату субсидий, тогда как в государственном бюджете на 2019 год заложено 55,1 млрд грн на эти цели.

Новости "Сегодня" писали, что ранее Минсоцполитики предупредило украинцев о неточных платежках в связи с тем, что они будут без учета льгот и субсидий.

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