Масштабный военный парад и повышение цен на газ: итоги дня

ОБЩЕСТВО

Стал самым масштабным за последние годы военный парад в Киеве, приуроченный к 27-летию независимости Украины и столетию возрождения украинской государственности. В нем приняли участие 4,5 тыс. украинских военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе новые образцы вооружения и техники. Также в параде впервые за последние годы участвовала авиация.

Президент Порошенко извинился за то, что в 2014 году заявил о скором завершении антитеррористической операции на Донбассе. "Я жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям."

Украина признает свои обязательства о повышении цен на газ, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Он напомнил, что повышение цен на газ является залогом продолжения привлечения финансирования на международных рынках.

22 августа завершено финансирование выплаты пенсий через "Укрпочту", – отметили в Пенсионном фонде. Пенсии за август полностью профинансированы 23 августа.

18,5 тыс. мальчиков и 16,9 тыс. девочек родилось в 2017 году в Киеве. Всего в 2017 году в Киеве родилось 35,4 тыс. детей, что является наибольшим показателем за годы независимости. Так, в 1991 году в столице родилось 29 тыс. детей, в 2000 году – 19 тыс., в 2010 году – 32,1 тыс. На 1 января 2018 года по официальной статистике в Киеве насчитывалось 2 млн 934,5 тыс. человек, что на 11% больше, чем на аналогичную дату 1992 года.

Должникам запретили снимать с учета авто Кабмин внес соответствующие изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов. Теперь во время регистрации (перерегистрации) и снятия с учета транспортного средства уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять сведения о заявителе в Едином реестре должников.

Только четыре человека на пока подали документы для участия в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков.

212 боевикам полиция Донецкой области с начала года объявила о подозрении. Из них удалось задержать 180, сообщила пресс-служба МВД. 32 участника незаконных вооруженных формирований объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности заочно в рамках проведения операции Объединенных сил.

5887 искусственных сооружений по состоянию на 20.08.2018 года эксплуатируется автомобильных дорогах государственного значения (их протяженность 46 985 км). Из них 624 путепровода, в том числе 341 путепровод через железнодорожные пути. Наибольшее количество мостов была построено 40-60 лет назад.

82% граждан Украины считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в августе. Такой же процент патриотов был и в 2017 году. Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 85%, в Центре – 84%, на Юге – 79%, на Востоке – 76%.

734 млн грн составила общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-июле, что в 4,2 раза ниже показателя января-июля 2017 года. По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 2 млн 667 тыс. домохозяйств, что на 54,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Средний размер субсидии на одну семью в июле-2018 сократился на 28,8% по сравнению с июлем-2017 и составил 103,9 грн.

Обязанностью любого гражданина Украины назвал Верховный суд получение биометрического паспорта. По его заключению, религиозные убеждения не могут быть основанием для невыполнения закона.

23 тыс. человек заболели корью в Украине за первое полугодие. Страна стала лидером в Европе по числу случаев заболеваемости корью. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения.

На 917,8 млн долл Украинцы в июле купили у банков валюты, тогда как продали им ее на 1053,1 млн, сообщил Национальный банк. Чистая продажа валюты украинцами в июле уменьшилась до 135,3 млн долл. по сравнению с 268,7 млн в июне, 350,6 в мае и 234,7 млн – в апреле этого года и 327,3 млн – в июле прошлого года. Объем покупки валюты в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 35,1%, тогда как продажи – только на 11,1%, а по сравнению с июлем 2017 года покупка увеличилась на 82,5%, продажа – на 26,9%.

946 человек погибли на водоемах Украины с начала года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Увеличился на 6% товарооборот розничной торговли в январе-июле 2018 года в сопоставимых ценах по сравнению с январем-июлем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики. Оборот в июле по сравнению с июнем текущего года возрос на 3,9%, с июлем-2017 – на 6,6%.

100 млн грн Кабинет министров перераспределил предназначенные Министерству энергетики и угольной промышленности с программы проведения мероприятий по охране труда и повышения техники безопасности на угольных предприятиях на зарплаты шахтерам.

Кабинет министров отменил применение граничных сумм расходов при покупке легковых автомобилей и различного оборудования для государственных органов, учреждений и организаций в рамках проектов международной технической помощи. Данное решение, помимо покупки легковых автомобилей, касается также мебели, компьютеров, закупки и обслуживания мобильных телефонов.

26 августа ожидается прибытие в Киев первой в этом сезоне баржи с арбузами, отправленной из Херсона.

29 августа на Донбассе должен начаться режим прекращения огня, в связи с началом нового учебного года.

6,3 тысячи грн в этом году потратило государство и городской бюджет Киева на подготовку школ к приему каждого из 34 тыс. первоклассников. Об этом сказал мэр Виталий Кличко.

20 тыс. человек которые получали двойные субсидии в нарушение законодательства, удалось выявить после запуска Единого государственного реестра получателей субсидий.

ЭКОНОМИКА

Пятое место в мире занимает Украина по объемам производства меда и лидирует в Европе, сообщил офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Наша страна производит 100 тыс. тонн в год, то есть 6% мирового меда. Сегодня в Украине насчитывается около 400 тыс. пчеловодов и 4 млн ульев. Основными производителями меда являются восемь областей: Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская, которые производят 70% украинского меда, поставляемого в 35 стран мира. В прошлом году Украина поставила на экспорт около 50 тыс. тонн меда.

429,8 тыс. тонн муки в 2017/18 маркетинговом году Украина экспортировала, что на 5,4% больше, чем в прошлом сезоне. Текущий сезон – рекордный по темпам экспорта за период с 1996/1997 МГ, отмечают в агентстве "УкрАгроКонсалт".

526,6 млн долл. Национальный банк с 30 июля продал на межбанковском валютном рынке, в том числе на 215 млн долл. на текущей неделе, и готов к дальнейшим вливаниям, чтобы не допускать резких скачков курса нацвалюты.

8,6 млрд долл. составил по результатам первого полугодия украинский аграрный экспорт. Общий внешнеторговый оборот продукции АПК достиг 11,3 млрд долл., что больше на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляет 23% от общего внешнеторгового оборота Украины. Товарами-лидерами украинского аграрного экспорта остаются зерновые культуры с долей 36,8%, растительные масла – 26,2% и семена масличных культур – 7,5%. ТОП-5 наших крупнейших покупателей в 2018 году возглавляет Индия, куда было экспортировано аграрных и пищевых товаров на сумму более 1 млрд долл. Далее следуют Египет – 576 млн, Китай – 526 млн, Нидерланды – 525 млн, Испания – 470 млн долл.

Увеличила на 6 млрд 413,77 млн куб. м Украина после завершения отопительного сезона запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Так, с 8 апреля по 18 августа запасы в хранилищах возросли на 86,3% –до 13 млрд 848,93 млн куб. м.

Возбудили семь дел украинские таможни за январь-июль о нарушении таможенных правил по фактам ввоза и вывоза товаров, включенных в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности, на сумму 1,4 млн грн. При этом всего с начала этого года таможенники 4,2 тыс. раз приостанавливали оформление товаров из-за возможного нарушения авторских прав. По состоянию на 1 августа текущего года в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности по заявлениям правообладателей внесено 3818 объектов. Из них 206 внесены с начала 2018 года.

Допускает рассмотрение возможности введения внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике как обязательного Министерство образования, сообщила министр Лилия Гриневич. Причина – плохой уровень знания этого предмета.

Сократили на 9,1% угледобывающие предприятия в январе-июле добычу рядового угля по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 19 млн 142,1 тыс. тонн. Как сообщили в Министерстве энергетики, добыча коксующегося угля сократилась на 10,4% – до 3 млн 621,5 тыс. тонн, энергетического – на 8,7%, до 15 млн 520,6 тыс. тонн.

213,5 млн долл. потратила Украина с начала года на импорт ядерного топлива. В частности, в России было закуплено 123,8 тонны на сумму 138,65 млн долл. (в общей структуре закупок доля российского топлива составила 64,9%), а в Швеции – 104,9 тонны стоимостью 74,87 млн долл. Доля поставок из Швеции составила 35,1%.

4,18 млрд куб. м природного газа импортировала Украина в январе-июне на общую сумму 1,15 млрд долл., сообщила Государственная служба статистики. Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В 2016 году импортировано 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в 2017 году – 13,9 млрд куб. м. Общая стоимость импортного газа в прошлом году составила 3,228 млрд долл.

5017 га виноградников по состоянию на 6.07.2017 включены в реестр в Николаевской области, наибольшая площадь занята сортом алиготе – 571 га. В Херсонской области виноградников 3780 га, лидер – ркацители – 609 га.

Увеличился на 49,1% в июле экспорт яиц и яичных продуктов, до 9,8 млн долл. При этом импорт уменьшился на 65,9%, до 0,7 млн в сравнении с июлем 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Наибольшие поставки яиц и яичных продуктов в июле были в ОАЭ (3,2 млн долл.). В январе-июле 2018 года в сравнении с январем-июлем 2017 года экспорт яиц и яичных продуктов увеличился на 96,9%, до 62,9 млн долл., импорт – уменьшился на 11,9%, до 8,1 млн. В 2017 году Украина экспортировала яйца и яичные продукты на общую сумму 78,9 млн долл., в то время как импорт составил 19,9 млн.

1835 млн штук составило общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по результатам шести месяцев 2018 года, а их объем – 1298,5 млрд грн. Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2017 года выросли на 28,2% и 41% соответственно.

Увеличилось на 11,6% за второй квартал количество безналичных операций (по сравнению с 1-м кварталом текущего года) и составило 750,6 млн штук, из которых 503,8 млн штук осуществлены с использованием карт MasterCard; 246,2 млн штук – Visa; 0,6 млн штук – НПС "Простір". Объем таких операций вырос на 10% и составил 299,9 млрд грн, из них 202,8 млрд приходится на MasterCard; 96,9 млрд – на Visa; 0,2 млрд – на НПС "Простир".

27 тыс. таможенных правонарушений в течение семи месяцев этого года выявила ГФС, стоимость предметов правонарушений в которых составила 1,3 млрд грн. Количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил выросло на 55% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

4,59 млн тонн зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 22 августа, что на 5,2% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

10,1 млн долларов предоплаты внесет Министерство обороны за двух поставку двух военных патрульных катеров класса Island из США. Сами катера отдаются бесплатно.

Не будут меняться тарифы на электроэнергию для населения до полного запуска нового рынка в июле 2019 года. Для промышленности они будут относительно стабильными, заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко.

составил 33% от официального ВВП в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития. Детенизация экономики стала возможной благодаря сохранению макроэкономической стабильности и позитивных экономических тенденций в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, чему способствовало, в том числе, повышение доходов населения, и благоприятных внешних условий.

34,2 млн тонн зерна намолотили украинские аграрии по состоянию на 22 августа с площади 9,8 млн га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. Средняя урожайность зерновых составляет 34,7 ц/га. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.

На 68 млн долларов в период с января по июль 2018 года Украина импортировала вина и сусла виноградного. Такие данные приводит Государственная фискальная служба. Основным поставщиком виноградного напитка стала Италия, из которой алкоголя поступило на 18,8 млн долларов. На втором месте – Франция с общим объемом импорта на 10,9 млн. Замыкает тройку крупнейших импортеров Грузия – 9,9 млн долларов.

МИР

Около 5 млрд швейцарских франков что эквивалентно 5 млрд долл. заморозил один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, на счетах, связанных с Россией, чтобы не попасть под санкции США.

Увеличил на один год Высший суд Южной Кореи срок заключения экс-президента страны Пак Кин Хе – до 25 лет, а штраф до 18 млн долларов. На пересмотре приговора настаивала прокуратура, которая требовала для Пак Кин Хе 30 лет заключения. Бывшему президенту придется отсидеть суммарно 33 года, из которых 25 – приговор по делу о коррупционных связях, 6 – по делу о незаконном получении 2,6 млн долларов от национальной разведслужбы, а еще 2 года – за приказы проводить фальсифицированные опросы общественного мнения перед выборами 2016 года.

Парламент Чехии принял резолюцию в которой ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года признан вторжением, оккупацией и нарушением международного права.

3 млрд фунтов стерлингов власти Великобритании намерены выделить дополнительно на выход страны из Евросоюза на случай, если Лондону не удастся договориться о взаимовыгодных условиях с ЕС.

После 22-часовой сессии переговоров бюджетная авиакомпания Ryanair и ирландский профсоюз пилотов Forsa достигли соглашения о новом уровне оплаты, которое может положить конец забастовкам летного состава и отмене тысячи рейсов. Проект соглашения будет направлен на голосование пилотам с рекомендацией о его принятии.

Выросли на 2,1% потребительские цены в еврозоне в июле относительно того же месяца 2017 года, свидетельствуют данные Евростата. В июне в еврозоне была зафиксирована инфляция в 2%. Это самый значительный подъем с декабря 2012 года. Целевой показатель Европейского центрального банка для инфляции составляет "немногим менее 2% в годовом выражении". Относительно июня 2018 года цены снизились на 0,3%.

Понизило суверенный рейтинг Турции международное рейтинговое агентство Moody's до "Ba3" с "негативным" прогнозом. "Отсутствие четкого плана турецкого правительства по устранению основных причин растущих финансовых рисков увеличивает вероятность кризиса платежного баланса", — заявили в Moody’s. Также суверенный кредитный рейтинг этой страны понизило агентство S&P (с "BB-" до "B+"), сохранив при этом "стабильный" прогноз. "Снижение рейтинга отражает наши ожидания, что экстремальная волатильность турецкой лиры и, как следствие, прогнозируемая резкая корректировка платежного баланса подорвет экономику Турции. Мы прогнозируем рецессию в следующем году",— говорится в сообщении. Отмечается, что за последующие четыре месяца инфляция может достигнуть 22%.

В среднем в 312 раз больше своих сотрудников заработали главные исполнительные директоры 350 крупнейших компаний США в минувшем году. Отмечается, что разрыв только увеличивается, поскольку зарплаты топ-менеджеров активно растут год за годом, тогда как оплата труда рядовых американцев практически не поднимается. Так, в 2017 году CEO крупнейших компаний США получили прибавку в зарплате в среднем в 17,6%. Зарплаты обычных сотрудников повысились всего на 0,3%.

Увеличилась на 2,2% в годовом выражении сумма всех товаров и услуг, произведенных на территории Евросоюза (ВВП), с учетом инфляции. В разрезе стран на первом месте оказалась Польша – рост ее реального ВВП составил 5%. На втором месте Венгрия с 4,4%. В Латвии и Румынии зафиксирован рост в 4,2%. Кипр и Словакия увеличили свои показатели на 3,9%. На 3,7 % вырос ВВП в Литве.

Успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи Греция и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. Об этом говорится в заявлении Европейского стабилизационного механизма (ESM) – стабфонда зоны евро. В документе подчеркивается, что "это стало возможным благодаря чрезвычайным усилиям греческого народа, отличного сотрудничества с нынешним греческим правительством и поддержке европейских партнеров через кредиты и облегчение задолженности". ESM выделил в рамках третьей программы 61,9 млрд евро в течение трех лет на макроэкономическую помощь и рекапитализацию греческих банков. Еще 24,1 млрд евро, которые были доступны Афинам по этой программе, не пригодились, отметили в фонде.

На 620 млн долл. в этом году США предоставили Украине финансовую помощь. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

Не менее 1,3 млрд евро до 2024 года рассчитывает получить правительство Молдавии за счет механизма предоставления гражданства республики в обмен на инвестиции. Иностранцу, желающему получить молдавское гражданство, предлагается внести безвозвратный вклад в Фонд государственных инвестиций для устойчивого развития в объеме не менее 100 тыс. евро.

Убрало пять нулей правительство Венесуэлы со банкнот национальной валюты, а боливар будет переименован в "суверенный боливар". В 2008 году с банкнот уже убирали три нуля. Курс нового боливара будет привязан к венесуэльской криптовалюте Petro: один петро будет равен стоимости барреля венесуэльской нефти (60 долл.), или 3,6 тыс. новых боливаров (360 млн до деноминации). Отсюда получается новый валютный курс – 6 млн старых боливаров за доллар. Новый курс близок к курсу "черного" рынка.

Свыше 1 миллиона человек на юге Индии покинули свои дома и были перемещены в 3,2 тысячи лагерей для беженцев из-за ливней и наводнений.

1,81% всего объема мировых транзакций в июне приходилось на китайский юань, свидетельствуют данные расчетной системы SWIFT. Юань сохранил пятое место в международных расчетах.

Дополнительно 78 млн долларов правительство США выделит Украине на повышение прозрачности управления и обеспечение устойчивого экономического развития. Это стало возможным после того, как Кабмина принял решение о подписании дополнительных соглашений к Соглашению с США от 17 сентября 2014 года по повышению прозрачности управления и устойчивого экономического развития.

11 млн баррелей нефти власти США продадут из стратегического резерва в период с 1 октября по 30 ноября. Также власти могут решить выставить на продажу дополнительно до 30 млн баррелей, если предложение на рынке сильно сократится ввиду санкций против Ирана.

380 млн долларов в общей сложности ассигновал Конгресс США штатам, которые будут направлены на обеспечение безопасности предстоящих ноябрьских выборов в Конгресс. Почти две трети выделенных средств направят на обеспечение кибербезопасности.

206 млн бутылок коньяка было экспортировано из Франции с августа 2017 по август 2018 года. Экспорт французского коньяка вырос на 8,2% по объему и на 5,4% в денежном выражении. Китай импортировал около 26,2 млн бутылок и вошел в число крупнейших импортеров коньяка. При импорте 10,8 млн бутылок с 2017 по 2018 год британцы выпивают в Европе конька значительно больше французов, которым было продано 4,3 млн бутылок.