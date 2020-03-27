Математика рецессии: экономисты подсчитали, сколько стоит месяц карантина

Организация экономического сотрудничества и развития выяснила, что каждый месяц карантина в развитых экономиках будет обходиться в два процентных пункта роста ВВП. Такие расчеты привели в материалах, подготовленных организацией к виртуальному саммиту "большой двадцатки" (G20), который состоялся 26 марта.

По оценкам организации, сдерживающие меры напрямую повлияют на сектора экономики, составляющие до одной трети ВВП. Например, туристический бизнес из-за карантина может сократиться на 70%.

Там полагают, что избежать рецессии во многих странах не удастся, однако при этом все равно пандемию сдерживать необходимо.

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"Сегодняшние высокие расходы на меры здравоохранения необходимы, чтобы избежать гораздо более трагических последствий и еще худшего воздействия на нашу экономику завтра. Миллионы смертей и разрушенные системы здравоохранения уничтожат нас в финансовом отношении и как общество, поэтому замедление этой эпидемии и сохранение человеческих жизней должно стать главной задачей правительств", – заявил генсек ОЭСР Хосе Анхель Гурриа.

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Напомним, Организация экономического сотрудничества и развития – международная организация, объединяющая наиболее экономически развитые страны мира – большинство государств Европейского Союза, США, Австралию, Корею, Японию и другие. Штаб-квартира расположена в Париже (Франция). Она была создана 30 сентября 1961. Договор заключен с целью координации экономической политики стран-членов ОЭСР и оказания помощи развивающимся странам.

Украина еще месяц будет жить в условиях карантина, да еще и в режиме чрезвычайной ситуации (не путать с чрезвычайным положением). Такое решение принял Кабинет министров 25 марта. Снизит ли это уровень заболеваемости, могут ли ЧС продлить и чем нынешняя ситуация грозит экономике в целом и отдельным гражданам в частности, разбирался сайт "Сегодня".

Также мы рассказывали о том, что мировые аналитические компании и экономические эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса мир входит в новый экономический кризис. На этом фоне консалтинговая компания Capital Times обновила макроэкономический прогноз для Украины. Он предусматривает три сценария: базовый, пессимистичный и оптимистичный.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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