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Майский пикник подорожал для украинцев на 1000 гривен: все тренды отдыха на природе

Сегодня, 07:19

Продавцы фиксируют рост цен на палатки, а украинцы заранее бронируют беседки и закупают семена

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Собрать с нуля набор для майского пикника или для выходных на природе становится все дороже. По данным крупнейшего маркетплейса Prom.ua, за год средний чек онлайн-покупок вырос (см. инфографику). Больше всего нужно выложить за сумку-холодильник (подорожала на 80 грн). А вот каремат обойдется в 420 грн (в прошлом году 390 грн). Чтобы провести длинные выходные на природе, нужно подготовиться еще основательнее. За год средний чек покупки вырос на палатки, спальные мешки и гамаки. Набор туристической складной мебели на 4—6 человек не подорожал — 1100 грн. А вот шампуры в среднем даже немного подешевели — на 20 грн.

Фото: Сегодня

По данным площадки авторских товаров Crafta.ua, трендом майских пикников этого года стали сервировочные доски. Они подходят как для разделывания мяса, так и для подачи готовых блюд. Мастера делают их необычной формы, добавляют углубления для соуса и украшают гравировкой. Стоят такие доски от 130 до 600 грн, в зависимости от древесины и размера.

Популярны и деревянные ящики для переноса напитков с удобной ручкой. В них есть встроенная открывалка или отверстия для коллекционирования пивных крышек. Продают их в среднем за 500 грн. 

"В этом году очень популярны экотовары. Даже на традиционные майские пикники украинцы все чаще выбирают не одноразовую посуду, а деревянные тарелки и доски для подачи еды. А вместо пакетов, все необходимое складывают в большие экосумки, корзины, ящики и рюкзаки", — говорит Ольга Костюк, руководитель площадки авторских товаров от мастеров и локальных брендов Crafta.ua.

В преддверии сезона шашлыков особым спросом пользуются авторские соусы. Например, слива с чесноком, вишня и чили или томаты с копченым перцем. Цены за баночку в 100 г стартуют с 75 грн. Чтобы разнообразить меню для пикника, заказывают и различные крафтовые сладости: наборы пастилы (от 200 грн), диетические хлебцы (от 23 грн) и маршмеллоу (от 50 грн). 

Новые услуги

Украинцы, особенно жители крупных городов, по-новому подходят к поиску места для пикника. Уже второй год подряд самая трендовая услуга перед майскими — занять беседку в парке. Об этом рассказали аналитики сервиса заказа услуг Kabanchik.ua. Помощнику, который придержит место до приезда заказчика, готовы платить от 250 грн. В среднем на это уходит 3—4 часа. Растет спрос и на услуги кулинаров. В сети ищут специалиста для подготовки продуктов к пикнику. Услуги повара, который замаринует, пожарит шашлык и приготовит закуски, обходятся в среднем в 400 грн. За предварительную закупку продуктов доплачивают отдельно — от 100 до 150 грн.

Напомним, как раз к майским праздникам в Украине начали продавать дешевые ранние овощи. Самым высоким спросом пользуется редис – его берут буквально килограммами. 


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Тег отдых, пикник, майские праздники, маевка, рост цен

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АВТОР:

Коновалова Христина

Источник:

Сегодня

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