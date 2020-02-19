Медгарантии для украинцев: за кого государство заплатит больше всего

Если в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить, – нужно звонить на горячую линию НСЗУ

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С 1 апреля 2020 года в Украине заработает программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг, за которые платит государство. Программа включает в себя экстренную, первичную медпомощь, специализированную и высокоспециализированную медпомощь, паллиативную помощь, реабилитацию, ведение беременности и роды, медпомощь детям до 16 лет, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Далеко не все тарифы маленькие. За стационарное лечение и приоритетные услуги Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) готова платить больше. Приоритетные услуги – это диагностика и лечение, направленное на выявление новообразований. Среди них:

гистероскопия – 1965 грн за пациентов от 50 лет;

ЭГДС, гастроскопия – 749 грн за пациентов от 50;

колоноскопия – 944 грн за пациентов от 40 лет;

цистоскопия – 802 грн за пациентов от 50 лет;

бронхоскопия – 969 грн за пациентов от 50 лет;

маммография – 204 грн за пациентов от 40 лет;

"Согласно рекомендациям ВОЗ, такие процедуры должны проводиться для тех пациентов, которые имеют повышенный риск развития новообразований, а это в основном люди от 40 или 50 лет. Для оплаты этой услуги НСЗУ пациент должен иметь направление на прохождение такой процедуры от врача первички или лечащего врача", – говорится в пояснении Нацслужбы здоровья.

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Для пациентов младше указанного возраста услуги должны оплачиваться из амбулаторного пакета.

Больше всего заплатят за медпомощь преждевременно рожденным или новорожденным с болезнями – от 26 087,72 до 98 533,82 грн. На лучевую терапию онкобольному НСЗУ перечислит больнице 30 327 грн. За излеченный туберкулез – 20 663 грн, за лечение инсульта – 19 332 грн, а инфаркта – 16 000 грн. Тариф на химиотерапию – 17 843 грн.

В тренде Медгарантии для украинцев: за кого государство заплатит больше всего

Меньше 10 тыс. грн заплатят за:

8136 грн – роды;

7865,64 грн – стационарная паллиативная помощь;

6554,73 грн – медреабилитация взрослых и детей с поражением опорно-двигательного аппарата;

5931 грн – лечение пневмонии.

4563 – операции на стационаре или лечение на стационаре без хирургического вмешательство. Могут применить коэффициенты, в зависимости от сложности лечения.

3052 грн – острый аппендицит;

2911 грн – лечение диабета;

1500 грн – диагностика, лечение и сопровождение людей с ВИЧ;

За все перечисленные услуги будет платить Национальная служба здоровья Украины. Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить, – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как государство оплатит медуслуги для украинцев .

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