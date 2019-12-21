Медикам выплатят долги по зарплате: решение правительства

Кабмин поможет местным властям погасить задолженность по зарплате перед врачами и медсестрами

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что на внеочередном заседании правительства, которое собирается в следующем году потратить из госбюджета на сферу здравоохранения почти 116 млрд гривен, решили направить в регионы 46 млн гривен на выплаты задолженности по зарплатам врачей.

"Правительство направило 46 млн гривен в регионы, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам. Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов", – написал премьер в Telegram.

Он добавил, что это решение должен утвердить бюджетный комитет.

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Ранее Кабмин принял решение выделить дополнительные средства на выплату задолженности по заработной плате учителям и врачам.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине продолжают расти зарплаты. В третьем квартале средняя заработная плата по стране достигла 382 евро, однако все равно остается значительно ниже, чем в соседних странах.

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Так, по данным экспертов Нацбанка, работники в Чехии получают 1309 евро (то есть в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Польше – 1142 евро (в три раза), в России – 636 евро (в 1,7 раза).

Напомним, в гривневом эквиваленте средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2019 года составила 10 727 гривен.

При этом медсестры в Украине получают самую низкую зарплату в Европе – 4573 гривны.

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